ハウス食品 淡路島産白菜でメニュー提案

ハウス食品とJAグループ兵庫は1月13日～2月28日まで淡路島産白菜を使用した「白菜を使ったカレー・シチュー」のメニュー提案を関西圏の小売7企業380店舗で行っている。14日に兵庫県農業会館で会見があり、同県の齋藤元彦知事もPRに駆け付けた。

同提案は昨夏の淡路島たまねぎを使用したカレーの提案に続く第2弾。今回は準備の十分な時間もあり開催店数は80店舗から大幅に増加した。

提案するメニューは、「北海道シチュー」を使用した「白菜たっぷりシチュー」と、「バーモントカレー中辛」を使用した「白菜の甘みたっぷりのカレー」。試食した齋藤知事は「白菜は普段は鍋に使用しているが、シチューで食べるのは初めて。白菜の甘味と食感が非常に良く、おいしい。多くの県民のみなさんに食べていただきたい」とコメント。ハウス食品の鈴木勝也大阪支店長は「カレーとシチューを通じて、兵庫県産食材の魅力を発信し、地域農業の応援団として盛り上げていきたい」と話した。

また、JA全農兵庫が運営するJAタウン「あつめて、兵庫。」の公式Xで、「淡路島の旬の野菜詰め合わせ（白菜・たまねぎ入り）」とハウス食品「バーモントカレー（中辛）」「北海道シチュー」のセットが10人に当たるプレゼントキャンペーンを1月13～31日に実施している。