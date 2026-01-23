7.8 C
Tokyo
8.9 C
Osaka
2026 / 01 / 23 金曜日
ログイン
English
キーワードを入力

公開順記事 |特集記事一覧 |トップニュース |インタビュー |ひと言 | 卸・食品卸 | 飲料 | ビール類・RTD | 日本酒・焼酎 | ワイン・リキュール | 乳製品 | 調味料 | 菓子 | 乾麺 | 乾物 | コーヒー | お茶 | 大豆加工品 | 健康食品 | 冷凍食品 | チルド | 漬物 | 人事 | 加工食品 | アイスクリーム | はちみつ | | 砂糖 | 製粉 | 油脂 | 食肉 | 野菜 | 水産 | 米・穀物 | 穀類・雑穀 | レトルト食品 | 缶詰・瓶詰 | 即席食品 | 即席麺 | 外食 | 企業活動 | イベント | 介護食 | 機械・資材 | 物流 | 市況 | 防災 | 産学官連携 | 素材・新素材 | 惣菜・中食 | ふりかけ | コンビニ・ドラッグ・ディスカウント | 百貨店・量販店・食品スーパー | 植物性食品・代替肉製品 | 米粉・アレルギー対応 | ナッツ・ドライフルーツ | SDGs | 食育・児童乳幼児 | EC / DX | コラボ商品 | 人手不足 | 逆光線 | 注目商品 | 耳より情報 | ギャラリー | 料理人の娘

トップニュース中部地区スーパー 相次ぐ買収で激変する勢力図 スギ×トライアルが協業開始

中部地区スーパー 相次ぐ買収で激変する勢力図 スギ×トライアルが協業開始

トップニュース
中部地区スーパー 相次ぐ買収で激変する勢力図 スギ×トライアルが協業開始

　中部エリアのSM・GMSは25年、食品スーパーの買収が相次ぎ勢力図が激変した。さらに今年1月8日には、愛知のスギHDと福岡県のトライアルHDが協業を発表し、PB商品の相互供給や調剤薬局併設型スーパーの出店などを計画。中部エリアではトライアルの店舗数は少ないものの、25年に西友を完全子会社化したことでグループの店舗数は拡大。強固な地盤を持つスギHDと協業することで、中部エリアでの影響力がさらに強まる。

　25年はヤオコーグループの持ち株会社として設立したブルーゾーンHDが10月、愛知・静岡で12店舗のスーパー・クックマートを展開するデライトHDを子会社化した。岐阜県のバローHDが11月、愛知で33店舗を展開するドミーを子会社化した。さらに群馬のベイシアは10月に愛知・岐阜で9店舗のディスカウントスーパーを展開する三心、同じく愛知・岐阜でスーパーを展開するトップワンの親会社トップHDをそれぞれ子会社化したほか、近年はロピアやアルビス、平和堂、オークワなど様々なスーパーが進出しており、激しい競争が繰り広げられている。

　トライアルHDの25年6月期末の店舗数は全国352店舗、売上高は8038億円（前年比12％増）で着地。さらに26年6月期第1四半期には、西友を完全子会社化したため、245店舗を加え602店舗まで拡大している。このうち中部エリアでは、トライアルが16店舗、西友が72店舗展開している。

　一方、スギHDの25年11月現在の店舗数は全国2303店舗、うち中部エリアは645店舗。25年2月期の売上高は8780億円（前年比17.9％増）だった。

　今回の協業では、トライアルの店舗に調剤薬局をテナントとして展開。26年中に福岡県のスーパーセンタートライアル須恵店、スーパーセンタートライアル飯塚店で実装を予定する。

　また、スギ薬局からヘルス＆ビューティ商品の供給に加え、品揃えや棚割りなど売場作りについてのノウハウも提供する。

　一方、トライアルからは、約40人の職人が惣菜・弁当を監修しており、その強みとしている職人監修の惣菜・弁当のほか、職人が開発したレシピを中心とする製造ノウハウを提供する。

　また小型店の「トライアルGO」の店舗運営プラットフォーム「GOシステム」で、物流・共同仕入れ、顔認証決済、リモート年齢確認、棚モニタリングシステム「Retail EYE」による遠隔店舗管理の仕組みの導入を検討し、オペレーションの効率化を図る。

　さらにPB商品の相互供給も進める方針。トライアルからは食品・日用品、スギ薬局からヘルス＆ビューティ商品を相互に補完することで品揃えの充実を図っていく。

関連記事

インタビュー特集

繋げる、繋げる、繋げる たこ焼きコミュニケーション足掛かりに TKO・木本武宏さんが次のフェーズへ

外食
STUDIO TAMUROはお笑いコンビ「TKO」木本武宏さんの活動拠点。木下さんの実妹・大岡真裕美さんが代表を務める「オフィスTAMURO」が運営し、トークライブや、YouTube番組作成スタジオとして利用してきた。昨年5月からは新たな活動として、毎月3日だけ営業する「たこ焼き店」がスタートした。

SST＝“サミットの仕事が楽しい”へ 新たな競争軸を作る 服部哲也社長

小売
――中期経営計画の進捗はいかがですか。― 服部　「良い×強い＝最強」という言葉を掲げた中期経営計画「頂（イタダキ）2025」は、最終年度を1年延長して26年度までとした。

食品産業センター 荒川隆理事長に聞く 「食サス」設立でサステナ課題深掘り フードサプライチェーン全体の連携で

その他
日本の食品産業は、国内外から調達された農畜水産物を原料として、健康で豊かな生活を送るために必要な加工食品を安定的に製造・供給する産業として発展してきた。

小川珈琲、バリスタ育成とコーヒー産地での活動に先駆的に取り組みブランド力向上 基盤強固に新事業を展開　宇田吉範社長CEOが意欲

嗜好飲料
9月1日から現職の宇田吉範代表取締役社長／CEOは、バリスタとコーヒー産地での活動に先駆的に取り組み、小川珈琲のブランド力を引き上げた立役者。

米国の認証機関として、米国輸出への総合支援に自信 認証だけでなく、企業の社会的信頼を高める仕組みづくりもサポート ペリージョンソン ホールディング（PJR） 審査登録機関

審査
ペリージョンソン ホールディング（TEL03-5774-9510）は、ISO認証、ビジネスコンサルティング、教育・研修事業を通して顧客のサステナビリティ活動の普及に尽力。

© Copyright - Shokuhin Shinbun-sha

サイト運営者情報 特定商取引法 利用規約 プライバシーポリシー 推奨環境 お問い合わせ