11.5 C
Tokyo
14.4 C
Osaka
2026 / 01 / 19 月曜日
ログイン
English
キーワードを入力

公開順記事 |特集記事一覧 |トップニュース |インタビュー |ひと言 | 卸・食品卸 | 飲料 | ビール類・RTD | 日本酒・焼酎 | ワイン・リキュール | 乳製品 | 調味料 | 菓子 | 乾麺 | 乾物 | コーヒー | お茶 | 大豆加工品 | 健康食品 | 冷凍食品 | チルド | 漬物 | 人事 | 加工食品 | アイスクリーム | はちみつ | | 砂糖 | 製粉 | 油脂 | 食肉 | 野菜 | 水産 | 米・穀物 | 穀類・雑穀 | レトルト食品 | 缶詰・瓶詰 | 即席食品 | 即席麺 | 外食 | 企業活動 | イベント | 介護食 | 機械・資材 | 物流 | 市況 | 防災 | 産学官連携 | 素材・新素材 | 惣菜・中食 | ふりかけ | コンビニ・ドラッグ・ディスカウント | 百貨店・量販店・食品スーパー | 植物性食品・代替肉製品 | 米粉・アレルギー対応 | ナッツ・ドライフルーツ | SDGs | 食育・児童乳幼児 | EC / DX | コラボ商品 | 人手不足 | 逆光線 | 注目商品 | 耳より情報 | ギャラリー | 料理人の娘

加工食品缶詰・瓶詰・レトルト食品缶詰業界 「次の時代へ、新たな価値を創出」 日缶協・池見会長

缶詰業界 「次の時代へ、新たな価値を創出」 日缶協・池見会長

缶詰・瓶詰・レトルト食品
池見賢会長
池見賢会長

　「令和8年缶詰業界新年賀詞交換会」が1月8日、東京・大手町の経団連会館で開かれた。共催したのは日本缶詰びん詰レトルト食品協会、日本加工食品卸協会、日本製缶協会、食品環境検査協会、日本鮪缶詰輸出水産業組合、日本水産缶詰輸出水産業組合、日本蜜柑缶詰工業組合、日本ジャム工業組合の8団体。

　主催者を代表して、日本缶詰びん詰レトルト食品協会の池見賢会長（マルハニチロ社長）は、「昨年を振り返ると、原材料、エネルギー、物流コストの上昇、為替、さらには気候変動の影響により、事業環境は決して平坦なものではなかった。食品を取り巻くコスト構造が大きく変化し、生活者にとっては価格上昇が最大の関心事となっている」と指摘した。

　インフレによる生活防衛意識が強まる一方で、「食品の安全性や品質、そして信頼がより一層重視された年でもあった。こうしたなか、保存性・安全性を備え、長期保存可能な缶詰びん詰レトルト食品の価値が日常の食卓において、あらためて評価される機会となったのではないか」と語った。

　こうしたなか、「2026年は昭和元年から数えて100年を超え、次の時代に新たな一歩を踏み出す年となる」としたうえで、「私ども缶詰業界は戦前戦後の食糧不足から高度経済成長、災害時の食の確保、そして長きにわたって、家計に優しい食品として生活を支えてきた。缶詰業界の歴史は、単に製品を供給するだけでなく、その時々の社会変化に向き合い、技術や仕組みを磨き上げた歴史でもある。いかなる状況においても、安心して手に取っていただける食品であることを追求してきたことが今日の業界の礎になっている」と評価した。

インフレ、原料難、コスト高　家計にやさしい商品は限界

　その一方で、気候変動や海洋環境の変化による原料調達の不確実性の高まりやインフレが強まる中で、「残念ながら、われわれの作る製品は、これまでのように家計に優しい商品とは言えなくなってきた」と言及した。サステナビリティや食品ロス削減、ローリングストックの定着など、市場のトレンドに対応し、「次の時代に新しい価値を創出していくことが求められている」と強調した。

　続いて、来賓の山本啓介・農林水産大臣政務官が、地元・長崎に「日本最初の罐詰製造の地」と書かれた石碑があることを紹介。缶詰業界の歴史に敬意を表したうえで、原材料価格の高騰が続くなか、農水省として「合理的な価格形成や持続可能な食料システムの確立に取り組んでいく」と説明した。

　その後、主催8団体を代表して、食品環境検査協会の廣瀬裕理事長が乾杯の発声を務め、新たな年の飛躍を誓った。

関連記事

インタビュー特集

繋げる、繋げる、繋げる たこ焼きコミュニケーション足掛かりに TKO・木本武宏さんが次のフェーズへ

外食
STUDIO TAMUROはお笑いコンビ「TKO」木本武宏さんの活動拠点。木下さんの実妹・大岡真裕美さんが代表を務める「オフィスTAMURO」が運営し、トークライブや、YouTube番組作成スタジオとして利用してきた。昨年5月からは新たな活動として、毎月3日だけ営業する「たこ焼き店」がスタートした。

SST＝“サミットの仕事が楽しい”へ 新たな競争軸を作る 服部哲也社長

小売
――中期経営計画の進捗はいかがですか。― 服部　「良い×強い＝最強」という言葉を掲げた中期経営計画「頂（イタダキ）2025」は、最終年度を1年延長して26年度までとした。

食品産業センター 荒川隆理事長に聞く 「食サス」設立でサステナ課題深掘り フードサプライチェーン全体の連携で

その他
日本の食品産業は、国内外から調達された農畜水産物を原料として、健康で豊かな生活を送るために必要な加工食品を安定的に製造・供給する産業として発展してきた。

小川珈琲、バリスタ育成とコーヒー産地での活動に先駆的に取り組みブランド力向上 基盤強固に新事業を展開　宇田吉範社長CEOが意欲

嗜好飲料
9月1日から現職の宇田吉範代表取締役社長／CEOは、バリスタとコーヒー産地での活動に先駆的に取り組み、小川珈琲のブランド力を引き上げた立役者。

米国の認証機関として、米国輸出への総合支援に自信 認証だけでなく、企業の社会的信頼を高める仕組みづくりもサポート ペリージョンソン ホールディング（PJR） 審査登録機関

審査
ペリージョンソン ホールディング（TEL03-5774-9510）は、ISO認証、ビジネスコンサルティング、教育・研修事業を通して顧客のサステナビリティ活動の普及に尽力。

© Copyright - Shokuhin Shinbun-sha

サイト運営者情報 特定商取引法 利用規約 プライバシーポリシー 推奨環境 お問い合わせ