10.1 C
Tokyo
5 C
Osaka
2026 / 01 / 11 日曜日
ログイン
English
キーワードを入力

公開順記事 |特集記事一覧 |トップニュース |インタビュー |ひと言 | 卸・食品卸 | 飲料 | ビール類・RTD | 日本酒・焼酎 | ワイン・リキュール | 乳製品 | 調味料 | 菓子 | 乾麺 | 乾物 | コーヒー | お茶 | 大豆加工品 | 健康食品 | 冷凍食品 | チルド | 漬物 | 人事 | 加工食品 | アイスクリーム | はちみつ | | 砂糖 | 製粉 | 油脂 | 食肉 | 野菜 | 水産 | 米・穀物 | 穀類・雑穀 | レトルト食品 | 缶詰・瓶詰 | 即席食品 | 即席麺 | 外食 | 企業活動 | イベント | 介護食 | 機械・資材 | 物流 | 市況 | 防災 | 産学官連携 | 素材・新素材 | 惣菜・中食 | ふりかけ | コンビニ・ドラッグ・ディスカウント | 百貨店・量販店・食品スーパー | 植物性食品・代替肉製品 | 米粉・アレルギー対応 | ナッツ・ドライフルーツ | SDGs | 食育・児童乳幼児 | EC / DX | コラボ商品 | 人手不足 | 逆光線 | 注目商品 | 耳より情報 | ギャラリー | 料理人の娘

加工食品菓子菓子業界の発展と菓子の魅力発信　首都圏お菓子ホールセラーズ新春賀礼会で各代表が呼びかけ

菓子業界の発展と菓子の魅力発信　首都圏お菓子ホールセラーズ新春賀礼会で各代表が呼びかけ

菓子
鏡開きの様子
鏡開きの様子

　商業組合首都圏お菓子ホールセラーズは1月5日、都内で「2026年 新春賀礼会」を開催し、菓子メーカー・菓子卸・関係官庁・団体ら約360人が集い新春の喜びを分かち合い、各代表が菓子業界の発展や菓子の魅力発信を呼びかけた。

　冒頭あいさつした小黒敏行理事長は、昨今の不穏な世界情勢に触れ、その中で希望を見出せるものとして米国の建国の父の一人であるベンジャミン・フランクリンの名言など引き「ベンジャミン・フランクリンなどの言葉を大事にして、お菓子業界が一層発展し繁栄することを祈念する」と語る。

商業組合首都圏お菓子ホールセラーズ・小黒敏行理事長
商業組合首都圏お菓子ホールセラーズ・小黒敏行理事長

　来賓あいさつした全日本菓子協会の太田栄二郎会長は「皆さま全員の力で日本のお菓子の良さをもっともっと日本の消費者の方に知っていただき、海外にも広めていきたい」と力を込める。

　乾杯の発声を行った明治の八尾文二郎社長も「先行きの見通せない不安な情勢ではあるが、お菓子の価値や存在が一層大きくなる2026年にしたい」と意欲をのぞかせる。

　カルビーの江原信社長兼CEOは中締めのあいさつで、同社の代替海苔「のりやん」を紹介し「従来のスナックの開発の発想で取り組んでいたら、こういったものは出なかった。ぜひ首都圏お菓子ホールセラーズの皆さまと我々メーカーで、過去の発想にとらわれず新しい考え方で新しい取り組みをしていきたい」と述べる。

全日本菓子協会の太田栄二郎会長
全日本菓子協会の太田栄二郎会長

　全日本菓子協会によると、菓子の小売金額は2021年から4年連続で拡大し2024年には3兆8785億円を記録。2025年も拡大の見通しとなっている。

　太田会長は「値上げ要素が大きく数量はそこまでではないが、小売金額は間違いなく伸び続けている。小売金額の4年間のCAGR（年平均成長率）は5％を超えており、2025年は4兆円を超える可能性は高い」との見方を示し、好調要因の1つにインバウンド需要の高まりを挙げる。

　2025年5月30日から17日間開催された「第28回 全国菓子大博覧会・北海道 あさひかわ菓子博2025」については「成功裏に終わった。来場者数は目標の20万人を上回り約26万人となり収支も黒字となった」と総括する。

　なお、鏡開きを行った登壇者は以下の通り。

　〈メーカー〉明治・八尾文二郎社長、岩塚製菓・槇春夫会長,CEO、江崎グリコ・江崎勝久会長、亀田製菓・髙木政紀社長COO、カンロ・村田哲也社長、不二家・河村宣行社長、ブルボン・吉田匡慶社長、ロッテ・中島英樹社長執行役員。
　〈卸組合〉商業組合首都圏お菓子ホールセラーズ小黒敏行理事長（アイネットホールディングス社長）、田島康郎副理事長（タジマヤ社長）、鈴木光良理事（丸井スズキ会長）、中村一顯理事（米廣社長）、佐藤直之理事代理（コンフェックス取締役）、高柳元一理事（虎屋商事社長）、細田博英理事（三菱食品取締役常務執行役員）。

関連記事

インタビュー特集

食品産業センター 荒川隆理事長に聞く 「食サス」設立でサステナ課題深掘り フードサプライチェーン全体の連携で

その他
日本の食品産業は、国内外から調達された農畜水産物を原料として、健康で豊かな生活を送るために必要な加工食品を安定的に製造・供給する産業として発展してきた。

小川珈琲、バリスタ育成とコーヒー産地での活動に先駆的に取り組みブランド力向上 基盤強固に新事業を展開　宇田吉範社長CEOが意欲

嗜好飲料
9月1日から現職の宇田吉範代表取締役社長／CEOは、バリスタとコーヒー産地での活動に先駆的に取り組み、小川珈琲のブランド力を引き上げた立役者。

米国の認証機関として、米国輸出への総合支援に自信 認証だけでなく、企業の社会的信頼を高める仕組みづくりもサポート ペリージョンソン ホールディング（PJR） 審査登録機関

審査
ペリージョンソン ホールディング（TEL03-5774-9510）は、ISO認証、ビジネスコンサルティング、教育・研修事業を通して顧客のサステナビリティ活動の普及に尽力。

国際的情報豊富な感覚で審査を展開 細分化したフードセクターに精通した審査員多数 SGSジャパン（SGS） 審査登録機関

審査
SGSはスイス・ジュネーブに本拠を置き、試験・検査・認証機関としては世界最大級の規模である。世界115カ国以上に2500以上の事務所と試験所を有し、各産業分野における検査や試験、公的機関により定められた規格の認証などを行っている検査・検証・試験認証のリーディングカンパニーである。

キンレイ「鍋焼うどん」、さらにおいしく進化 自社工場でかつお節を削り出した理由とは 50年のこだわり脈々と

冷凍食品
キンレイの冷凍具付き麺「お水がいらない」シリーズが販売好調だ。2010年に立ち上げ、昨24年までに累計2億食以上を販売している。

© Copyright - Shokuhin Shinbun-sha

サイト運営者情報 特定商取引法 利用規約 プライバシーポリシー 推奨環境 お問い合わせ