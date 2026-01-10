12.2 C
Tokyo
13.2 C
Osaka
2026 / 01 / 10 土曜日
ログイン
English
キーワードを入力

公開順記事 |特集記事一覧 |トップニュース |インタビュー |ひと言 | 卸・食品卸 | 飲料 | ビール類・RTD | 日本酒・焼酎 | ワイン・リキュール | 乳製品 | 調味料 | 菓子 | 乾麺 | 乾物 | コーヒー | お茶 | 大豆加工品 | 健康食品 | 冷凍食品 | チルド | 漬物 | 人事 | 加工食品 | アイスクリーム | はちみつ | | 砂糖 | 製粉 | 油脂 | 食肉 | 野菜 | 水産 | 米・穀物 | 穀類・雑穀 | レトルト食品 | 缶詰・瓶詰 | 即席食品 | 即席麺 | 外食 | 企業活動 | イベント | 介護食 | 機械・資材 | 物流 | 市況 | 防災 | 産学官連携 | 素材・新素材 | 惣菜・中食 | ふりかけ | コンビニ・ドラッグ・ディスカウント | 百貨店・量販店・食品スーパー | 植物性食品・代替肉製品 | 米粉・アレルギー対応 | ナッツ・ドライフルーツ | SDGs | 食育・児童乳幼児 | EC / DX | コラボ商品 | 人手不足 | 逆光線 | 注目商品 | 耳より情報 | ギャラリー | 料理人の娘

加工食品菓子「はちみつ100％のキャンデー」1袋プレゼント　「ヴィクトリーナ姫路」扇雀飴本舗の冠試合の来場者に

「はちみつ100％のキャンデー」1袋プレゼント　「ヴィクトリーナ姫路」扇雀飴本舗の冠試合の来場者に

菓子
マッチデーセレモニーで選手全員のサイン入りタペストリーを手渡される米田英生社長
マッチデーセレモニーで選手全員のサイン入りタペストリーを手渡される米田英生社長

　扇雀飴本舗は11月23日、今年からエリアスポンサーを務める女子プロバレーボールチーム「ヴィクトリーナ姫路」の初の冠試合「ヴィクトリーナ姫路 VS KUROBEアクアフェアリーズ」戦をヴィクトリーナ・ウインク体育館（兵庫県姫路市）で開催し来場者に「はちみつ100％のキャンデー」1袋プレゼントした。

　試合前にはマッチデーセレモニーが行われ、選手全員のサイン入りタペストリーが米田英生社長に手渡されたほか、姫路工場所属の社員代表が始球式を務めた。

会場販売商品
会場販売商品

　同社マスコットキャラクターの「チュンチュンチュッピー」も登場。

　チュッピーの横には「はちみつ100％のキャンデー」と「幻の柑橘 直七(なおしち)のど飴」の2枚の商品パネルを掲示して来場者にアピールした。

　来場の子どもに向けては、同社商品のパッケージを使用した「神経衰弱」のようなパネル合わせゲームを実施し、組み合わせを当てた人にはパッケージ記載の商品をプレゼントした。

　同社は「地域スポーツの力強さを改めて実感した。姫路市の生産工場で36年にわたり菓子づくりを続けており、今回の取り組みを通じて地域の皆さまとのつながりをより強く感じることができた」とコメントする。

関連記事

インタビュー特集

食品産業センター 荒川隆理事長に聞く 「食サス」設立でサステナ課題深掘り フードサプライチェーン全体の連携で

その他
日本の食品産業は、国内外から調達された農畜水産物を原料として、健康で豊かな生活を送るために必要な加工食品を安定的に製造・供給する産業として発展してきた。

小川珈琲、バリスタ育成とコーヒー産地での活動に先駆的に取り組みブランド力向上 基盤強固に新事業を展開　宇田吉範社長CEOが意欲

嗜好飲料
9月1日から現職の宇田吉範代表取締役社長／CEOは、バリスタとコーヒー産地での活動に先駆的に取り組み、小川珈琲のブランド力を引き上げた立役者。

米国の認証機関として、米国輸出への総合支援に自信 認証だけでなく、企業の社会的信頼を高める仕組みづくりもサポート ペリージョンソン ホールディング（PJR） 審査登録機関

審査
ペリージョンソン ホールディング（TEL03-5774-9510）は、ISO認証、ビジネスコンサルティング、教育・研修事業を通して顧客のサステナビリティ活動の普及に尽力。

国際的情報豊富な感覚で審査を展開 細分化したフードセクターに精通した審査員多数 SGSジャパン（SGS） 審査登録機関

審査
SGSはスイス・ジュネーブに本拠を置き、試験・検査・認証機関としては世界最大級の規模である。世界115カ国以上に2500以上の事務所と試験所を有し、各産業分野における検査や試験、公的機関により定められた規格の認証などを行っている検査・検証・試験認証のリーディングカンパニーである。

キンレイ「鍋焼うどん」、さらにおいしく進化 自社工場でかつお節を削り出した理由とは 50年のこだわり脈々と

冷凍食品
キンレイの冷凍具付き麺「お水がいらない」シリーズが販売好調だ。2010年に立ち上げ、昨24年までに累計2億食以上を販売している。

© Copyright - Shokuhin Shinbun-sha

サイト運営者情報 特定商取引法 利用規約 プライバシーポリシー 推奨環境 お問い合わせ