「はちみつ100％のキャンデー」1袋プレゼント　「ヴィクトリーナ姫路」扇雀飴本舗の冠試合の来場者に

扇雀飴本舗は11月23日、今年からエリアスポンサーを務める女子プロバレーボールチーム「ヴィクトリーナ姫路」の初の冠試合「ヴィクトリーナ姫路 VS KUROBEアクアフェアリーズ」戦をヴィクトリーナ・ウインク体育館（兵庫県姫路市）で開催し来場者に「はちみつ100％のキャンデー」1袋プレゼントした。

試合前にはマッチデーセレモニーが行われ、選手全員のサイン入りタペストリーが米田英生社長に手渡されたほか、姫路工場所属の社員代表が始球式を務めた。

同社マスコットキャラクターの「チュンチュンチュッピー」も登場。

チュッピーの横には「はちみつ100％のキャンデー」と「幻の柑橘 直七(なおしち)のど飴」の2枚の商品パネルを掲示して来場者にアピールした。

来場の子どもに向けては、同社商品のパッケージを使用した「神経衰弱」のようなパネル合わせゲームを実施し、組み合わせを当てた人にはパッケージ記載の商品をプレゼントした。

同社は「地域スポーツの力強さを改めて実感した。姫路市の生産工場で36年にわたり菓子づくりを続けており、今回の取り組みを通じて地域の皆さまとのつながりをより強く感じることができた」とコメントする。