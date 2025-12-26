イオンリテール 「元旦」売上2割増目指す お得感ある企画を続々展開

イオンリテールは、2026年も全国のイオン、イオンスタイル、イオンモールなど約380店舗を元旦から営業する。

物価高で節約志向が強まる中、新たに買えば買うほどお得になる「1＋1（ワンプラスワン）」企画や「ステップアップ割」企画などを展開する。

26日にイオンスタイル品川シーサイドで「初売り企画お披露目会」を開き、イオンリテール南関東カンパニーの後藤千尋営業推進部長は「お正月は家族や友人で集まって過ごす機会が多くなる。元旦は休業するスーパーや百貨店も増えているが、お客様からはイオンに営業して欲しいとのご要望が多い」とコメント。

売上目標は元旦で約20％増、4日までの期間で約15％増を計画する。

「1＋1」企画では、1日限定で「ピッツアソリデラ」のピッツアを購入すると「コカ・コーラ」1本がもらえる無料引換券を進呈。通常比1・4倍の直径約35cmのホールLサイズなどを用意した。

「正月は1年間の中でピザの売上がクリスマスなどに次いで4番目に大きい。食品では特に注力して販売する」（後藤部長）。

「ステップアップ割」企画は家電など177品（テレビ、冷蔵庫、炊飯器ほか）が対象。購入点数に応じて「20％オフ」「30％オフ」「40％オフ」「半額」と割引率が大きくなる。

毎年人気の「福カート」として、ブランド米を詰め合わせたお得な「こだわり米カート」（本体8800円）を展開。

ハレの日向けに「国産黒毛和牛かたローススライス（解凍）」（1kg・本体5980円）、「元日限定 生ほんまぐろ入お刺身盛り合わせ 9点盛」（同4980円）など「ごちそうメニュー」も豊富にラインアップした。