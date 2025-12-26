10.7 C
Tokyo
6.9 C
Osaka
2025 / 12 / 26 金曜日
ログイン
English
キーワードを入力

公開順記事 |特集記事一覧 |トップニュース |インタビュー |ひと言 | 卸・食品卸 | 飲料 | ビール類・RTD | 日本酒・焼酎 | ワイン・リキュール | 乳製品 | 調味料 | 菓子 | 乾麺 | 乾物 | コーヒー | お茶 | 大豆加工品 | 健康食品 | 冷凍食品 | チルド | 漬物 | 人事 | 加工食品 | アイスクリーム | はちみつ | | 砂糖 | 製粉 | 油脂 | 食肉 | 野菜 | 水産 | 米・穀物 | 穀類・雑穀 | レトルト食品 | 缶詰・瓶詰 | 即席食品 | 即席麺 | 外食 | 企業活動 | イベント | 介護食 | 機械・資材 | 物流 | 市況 | 防災 | 産学官連携 | 素材・新素材 | 惣菜・中食 | ふりかけ | コンビニ・ドラッグ・ディスカウント | 百貨店・量販店・食品スーパー | 植物性食品・代替肉製品 | 米粉・アレルギー対応 | ナッツ・ドライフルーツ | SDGs | 食育・児童乳幼児 | EC / DX | コラボ商品 | 人手不足 | 逆光線 | 注目商品 | 耳より情報 | ギャラリー | 料理人の娘

流通・飲食小売イオンリテール 「元旦」売上2割増目指す お得感ある企画を続々展開

イオンリテール 「元旦」売上2割増目指す お得感ある企画を続々展開

小売
元旦に全国店舗で初売り
元旦に全国店舗で初売り

　イオンリテールは、2026年も全国のイオン、イオンスタイル、イオンモールなど約380店舗を元旦から営業する。

　物価高で節約志向が強まる中、新たに買えば買うほどお得になる「1＋1（ワンプラスワン）」企画や「ステップアップ割」企画などを展開する。

　26日にイオンスタイル品川シーサイドで「初売り企画お披露目会」を開き、イオンリテール南関東カンパニーの後藤千尋営業推進部長は「お正月は家族や友人で集まって過ごす機会が多くなる。元旦は休業するスーパーや百貨店も増えているが、お客様からはイオンに営業して欲しいとのご要望が多い」とコメント。

　売上目標は元旦で約20％増、4日までの期間で約15％増を計画する。

　「1＋1」企画では、1日限定で「ピッツアソリデラ」のピッツアを購入すると「コカ・コーラ」1本がもらえる無料引換券を進呈。通常比1・4倍の直径約35cmのホールLサイズなどを用意した。

　「正月は1年間の中でピザの売上がクリスマスなどに次いで4番目に大きい。食品では特に注力して販売する」（後藤部長）。

正月にピザの訴求強化
正月にピザの訴求強化

　「ステップアップ割」企画は家電など177品（テレビ、冷蔵庫、炊飯器ほか）が対象。購入点数に応じて「20％オフ」「30％オフ」「40％オフ」「半額」と割引率が大きくなる。
　毎年人気の「福カート」として、ブランド米を詰め合わせたお得な「こだわり米カート」（本体8800円）を展開。
ハレの日向けに「国産黒毛和牛かたローススライス（解凍）」（1kg・本体5980円）、「元日限定　生ほんまぐろ入お刺身盛り合わせ　9点盛」（同4980円）など「ごちそうメニュー」も豊富にラインアップした。

関連記事

インタビュー特集

米国の認証機関として、米国輸出への総合支援に自信 認証だけでなく、企業の社会的信頼を高める仕組みづくりもサポート ペリージョンソン ホールディング（PJR） 審査登録機関

審査
ペリージョンソン ホールディング（TEL03-5774-9510）は、ISO認証、ビジネスコンサルティング、教育・研修事業を通して顧客のサステナビリティ活動の普及に尽力。

国際的情報豊富な感覚で審査を展開 細分化したフードセクターに精通した審査員多数 SGSジャパン（SGS） 審査登録機関

審査
SGSはスイス・ジュネーブに本拠を置き、試験・検査・認証機関としては世界最大級の規模である。世界115カ国以上に2500以上の事務所と試験所を有し、各産業分野における検査や試験、公的機関により定められた規格の認証などを行っている検査・検証・試験認証のリーディングカンパニーである。

キンレイ「鍋焼うどん」、さらにおいしく進化 自社工場でかつお節を削り出した理由とは 50年のこだわり脈々と

冷凍食品
キンレイの冷凍具付き麺「お水がいらない」シリーズが販売好調だ。2010年に立ち上げ、昨24年までに累計2億食以上を販売している。

日本酒「獺祭」輸出4割増 「海外トップブランドが強み」桜井社長

酒類
清酒「獺祭」の輸出が世界各国で伸びている。前9月期は総売上高213億円（前年比9％増）のうち、輸出実績（未納税含まず）は79億円、実に4割増だった。

日清オイリオ久野社長 価格改定の早期完遂目指す 家庭用、中長期視点で強化

油脂
日清オイリオグループの久野貴久社長は、喫緊の課題として価格改定の早期完遂と、ホームユース（家庭用油）の販売強化に取り組む方針を示した。

© Copyright - Shokuhin Shinbun-sha

サイト運営者情報 特定商取引法 利用規約 プライバシーポリシー 推奨環境 お問い合わせ