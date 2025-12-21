12.9 C
Tokyo
11 C
Osaka
2025 / 12 / 21 日曜日
ログイン
English
キーワードを入力

公開順記事 |特集記事一覧 |トップニュース |インタビュー |ひと言 | 卸・食品卸 | 飲料 | ビール類・RTD | 日本酒・焼酎 | ワイン・リキュール | 乳製品 | 調味料 | 菓子 | 乾麺 | 乾物 | コーヒー | お茶 | 大豆加工品 | 健康食品 | 冷凍食品 | チルド | 漬物 | 人事 | 加工食品 | アイスクリーム | はちみつ | | 砂糖 | 製粉 | 油脂 | 食肉 | 野菜 | 水産 | 米・穀物 | 穀類・雑穀 | レトルト食品 | 缶詰・瓶詰 | 即席食品 | 即席麺 | 外食 | 企業活動 | イベント | 介護食 | 機械・資材 | 物流 | 市況 | 防災 | 産学官連携 | 素材・新素材 | 惣菜・中食 | ふりかけ | コンビニ・ドラッグ・ディスカウント | 百貨店・量販店・食品スーパー | 植物性食品・代替肉製品 | 米粉・アレルギー対応 | ナッツ・ドライフルーツ | SDGs | 食育・児童乳幼児 | EC / DX | コラボ商品 | 人手不足 | 逆光線 | 注目商品 | 耳より情報 | ギャラリー | 料理人の娘

加工食品菓子バータイプ栄養食品売場にバータイプのグミで挑む「タフグミ」　噛みちぎるおいしさ訴求する「タフグミ BAR」新発売　カバヤ食品

バータイプ栄養食品売場にバータイプのグミで挑む「タフグミ」　噛みちぎるおいしさ訴求する「タフグミ BAR」新発売　カバヤ食品

菓子
「タフグミ BAR」
「タフグミ BAR」

　カバヤ食品は、グミブランド「TOUGH GUMMY（タフグミ）」からバータイプのグミ「タフグミ BAR」を10月20日に新発売してバータイプ栄養食品売場の開拓に挑む。

　10月27日、取材に応じた荒殿郁海ブランドマーケティング本部ブランド企画部グミ一課課長は「『タフグミ』をまだ食べたことがないグミノンユーザーを取り込むことを主目的に『タフグミ』の魅力であるクセになる高弾力を活かしながらグミ売場以外の売場で展開できないかと考えた」と語る。

　この考えのもと着目したのが、シリアル・チョコレート・プロティン・大豆などのバーが並ぶバータイプ栄養食品売場。

　「高弾力のグミを噛みちぎるという食べ方は、今市場にあるバータイプ栄養食品ではなかなか実現できない食べ方。前述した様々なバータイプ栄養食品のユーザーをメインターゲットとし、その方たちに新しい価値を提案していく」と力を込める。

「グレープ＆マスカット」（上）と「コーラ＆ソーダ」をラインアップ
「グレープ＆マスカット」（上）と「コーラ＆ソーダ」をラインアップ

　「コーラ＆ソーダ」と「グレープ＆マスカット」の2品をラインアップする。

　2品とも片手で食べやすい形状に仕立てられ、仕事や家事、勉強、ゲームの合間などで空腹を満たすことができ、食事の時間が惜しいながらも頑張りたい・集中したい人をサポートするものとして訴求している。

　グミ1本の重量は40g。食べ応えと最後まで飽きずに食べられるように1本に2つのフレーバーを導入している。

　「1本40gのバー形状にしたときに、通常の『タフグミ』」と同じような高弾力を担保していくことに物凄くこだわり、とても苦労した点となる。開発担当に乾燥や包装の条件を変更し、水分量などもいろいろ調整してもらった」と振り返る。

荒殿郁海ブランドマーケティング本部ブランド企画部グミ一課課長
荒殿郁海ブランドマーケティング本部ブランド企画部グミ一課課長

　コミュニケーションは「実際に噛みちぎっていただかないと、『タフグミ BAR』の魅力が伝わらない」との考えのもとトライアルを獲得すべくWEBCMなどを展開している。

　コンビニ採用され、流通に対してはグミや菓子売場ではなく、バータイプ栄養食品売場に向けた製品であることの理解浸透が課題として浮上。
　「発売1週間程度しか経っておらず、初動はまだ見えてこないが、レビューをして課題が見つかればどんどんブラッシュアップしていくような製品だと考えている」と意欲をのぞかせる。

関連記事

インタビュー特集

米国の認証機関として、米国輸出への総合支援に自信 認証だけでなく、企業の社会的信頼を高める仕組みづくりもサポート ペリージョンソン ホールディング（PJR） 審査登録機関

審査
ペリージョンソン ホールディング（TEL03-5774-9510）は、ISO認証、ビジネスコンサルティング、教育・研修事業を通して顧客のサステナビリティ活動の普及に尽力。

国際的情報豊富な感覚で審査を展開 細分化したフードセクターに精通した審査員多数 SGSジャパン（SGS） 審査登録機関

審査
SGSはスイス・ジュネーブに本拠を置き、試験・検査・認証機関としては世界最大級の規模である。世界115カ国以上に2500以上の事務所と試験所を有し、各産業分野における検査や試験、公的機関により定められた規格の認証などを行っている検査・検証・試験認証のリーディングカンパニーである。

キンレイ「鍋焼うどん」、さらにおいしく進化 自社工場でかつお節を削り出した理由とは 50年のこだわり脈々と

冷凍食品
キンレイの冷凍具付き麺「お水がいらない」シリーズが販売好調だ。2010年に立ち上げ、昨24年までに累計2億食以上を販売している。

日本酒「獺祭」輸出4割増 「海外トップブランドが強み」桜井社長

酒類
清酒「獺祭」の輸出が世界各国で伸びている。前9月期は総売上高213億円（前年比9％増）のうち、輸出実績（未納税含まず）は79億円、実に4割増だった。

日清オイリオ久野社長 価格改定の早期完遂目指す 家庭用、中長期視点で強化

油脂
日清オイリオグループの久野貴久社長は、喫緊の課題として価格改定の早期完遂と、ホームユース（家庭用油）の販売強化に取り組む方針を示した。

© Copyright - Shokuhin Shinbun-sha

サイト運営者情報 特定商取引法 利用規約 プライバシーポリシー 推奨環境 お問い合わせ