サントリーウエルネス「人生100年時代の物語大賞」 高齢者とサッカー応援で3作表彰

健康・機能性食品
笑顔の受賞者と審査員たち
　サントリーウエルネスが主催しJリーグが後援する「人生100年時代の物語大賞」の授賞式が12月4日、都内・サントリーホールで開かれた。同大賞は、サントリーウエルネスが取り組む、地元サッカークラブの応援を通じて高齢者や認知症などの人の社会参加を促す「Be supporters！（Beサポ！）」活動の一環として実施しており、3回目となる。全国の「Beサポ！」参加施設の職員から応募のあった36の物語を審査会で選考し、1万1000人以上の一般投票を経て選出された3つの物語を発表し、表彰した。

　4224票を獲得してゴールドに輝いたのは、「あきらめない91歳、転んでも立ち上がるヨシコさんの物語」（応援クラブ：レノファ山口：はるかぜの丘はるかぜデイサービスセンター：受賞者ヨシコさん91歳）。この物語は、J2山口を応援する91歳のヨシコさんが試合観戦予定の1か月前に転んでけがを負うも、懸命なリハビリによりスタジアムでの観戦を実現したエピソード。“推し”である松田佳大選手への強い思いと同選手との交流も紹介した。プレゼンターの安藤なつさん（メイプル超合金）は「推し活が明日への活力になることをあらためて実感した。松田選手を全力で応援するヨシコさんを職員の皆さんが支え、松田選手もヨシコさんを支えるという温かい縁の循環に感動した」とコメントした。

　シルバーは「応援の魔法がもたらした、介護現場での驚きの変化」（応援クラブ：川崎フロンターレ：介護老人福祉施設鷲ヶ峯：受賞者阿部ふじ子さん）、ブロンズは「4年ぶりに外の世界へ～植竹さんが教えてくれたこと～」（応援クラブ：横浜FC：ReHOPE東戸塚：受賞者植竹亜代さん79歳）。「Beサポ！」の活動に熱心だった施設のスタッフを表彰する職員賞は、横山雅裕さん（SOMPOケアラヴィーレ久地）が選ばれた。

　授賞式には前日に89歳の誕生日を迎えたJリーグ初代チェアマンの川淵三郎氏も駆けつけ、「Jリーグが目指してきた『スポーツを通じた地域社会への貢献』がこのような温かい形で具現化されていることに感動して涙が止まらない」と心情を明かした。

あいさつする栗原勝範社長
　サントリーウエルネスの栗原勝範社長は「人生100年時代をわくわく生きるヒントを感じていただけたと思う。当社だけでは『Beサポ！』の輪は広がらない。様々な方々の力を借りて『Beサポ！』が文化になるよう、がんばりたい」と協力を仰いだ。

　「Beサポ！」はサントリーウエルネスが20年から取り組む活動で、普段は周囲に「支えられる」ことが多い高齢者施設の高齢者たちが地元サッカークラブのサポーターになることで「支える」側に回るプロジェクト。24年時点で参加施設は全国約230施設、参加者は延べ約1万人に広がっている。

