健康茶特集

機能性表示支持集める　原料不足が深刻に

・あじかん　ブレンドタイプが好調　若い層を取り込む
・小谷穀粉　人気シリーズに少量タイプ　ひも付きの「ワンカップ」

