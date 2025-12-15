機能性表示支持集める 原料不足が深刻に

・あじかん ブレンドタイプが好調 若い層を取り込む

・小谷穀粉 人気シリーズに少量タイプ ひも付きの「ワンカップ」

