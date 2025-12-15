昆布茶特集

調味料として通年定着　SNS効果でEC堅調　関連商品も多彩

・玉露園食品工業　業務用の堅調拡大続く　応用レシピ発信も多彩に
・不二食品　間口広げ身近に　「浅漬け」「茶漬け」を発売
・日東食品工業　料理利用を継続訴求　通販、順調に拡大

