調味料として通年定着 SNS効果でEC堅調 関連商品も多彩

◇ ◇

・玉露園食品工業 業務用の堅調拡大続く 応用レシピ発信も多彩に

・不二食品 間口広げ身近に 「浅漬け」「茶漬け」を発売

・日東食品工業 料理利用を継続訴求 通販、順調に拡大

特集記事タイトル一覧はこちら→

＊当記事は電子版でも閲覧できます。詳しくは下記より。