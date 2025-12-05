にんべん 冬限定の弁当と惣菜 惣菜専門店など6店舗で

にんべんは12月1日、冬季限定の弁当2品と惣菜6品を新発売した。だしの惣菜専門店「一汁旬菜 日本橋だし場」4店舗と「日本橋だし場OBENTOエキュート品川店」「にんべん東武百貨店池袋店」の計6店舗で販売する。

弁当は「四季弁当～冬～」（税込み1200円）と「冬の彩りだし弁当」（同1500円）。前者は鮭をのせただし炊き込みご飯に、ぽん酢ジュレで爽やかに仕上げたハンバーグ、だしをきかせたおかずを詰め合わせた。後者は鮭やあさりの佃煮、炒りごまをのせただし炊き込みご飯に、だしがきいたさまざまなおかずを詰め合わせた。

惣菜では、ゆず皮の爽やかな風味がアクセントの「ゆず香るだし炊き大根」（同450円）、おつまみにもぴったりな「粗挽き胡椒のマカロニサラダ」（同450円）、スパイシーな香りが食欲をそそる「冬野菜のだしスープカレー」（同750円）と「和風おろしハンバーグ」（同750円）、「旬のだしつるり～冬～」（同380円）、「おかず盛合せ～冬～」（同900円）を販売する。

「一汁旬菜 日本橋だし場」では、旬の食材にかつお節だしをきかせた商品を提供する。今回、旬の食材が織りなす彩り豊かな弁当や惣菜で、寒い冬にぴったりの味覚を楽しんでもらう考えだ。