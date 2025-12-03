12 C
Tokyo
12.4 C
Osaka
2025 / 12 / 03 水曜日
ログイン
English
キーワードを入力

公開順記事 |特集記事一覧 |トップニュース |インタビュー |ひと言 | 卸・食品卸 | 飲料 | ビール類・RTD | 日本酒・焼酎 | ワイン・リキュール | 乳製品 | 調味料 | 菓子 | 乾麺 | 乾物 | コーヒー | お茶 | 大豆加工品 | 健康食品 | 冷凍食品 | チルド | 漬物 | 人事 | 加工食品 | アイスクリーム | はちみつ | | 砂糖 | 製粉 | 油脂 | 食肉 | 野菜 | 水産 | 米・穀物 | 穀類・雑穀 | レトルト食品 | 缶詰・瓶詰 | 即席食品 | 即席麺 | 外食 | 企業活動 | イベント | 介護食 | 機械・資材 | 物流 | 市況 | 防災 | 産学官連携 | 素材・新素材 | 惣菜・中食 | ふりかけ | コンビニ・ドラッグ・ディスカウント | 百貨店・量販店・食品スーパー | 植物性食品・代替肉製品 | 米粉・アレルギー対応 | ナッツ・ドライフルーツ | SDGs | 食育・児童乳幼児 | EC / DX | コラボ商品 | 人手不足 | 逆光線 | 注目商品 | 耳より情報 | ギャラリー | 料理人の娘

流通・飲食加藤産業 「今までの卸を超える」 加友会で加藤社長
2025台湾食品調達商談会 in Osaka by 台湾貿易センター

加藤産業 「今までの卸を超える」 加友会で加藤社長

加藤和弥社長
加藤和弥社長

　加藤産業の加藤和弥社長は11月26日、神戸市で開かれた「加友会」の席上、今期の方針として「つなぎ」の強化、営業機能の高度化、ロジスティクスの機能強化、海外展開の推進など6つを挙げた。

　これまでも掲げてきた「つなぎ」に関しては、環境変化の中「今までの卸売業を超えることにチャレンジしなければならない」とした上で、「得意先が求めていることの中から一緒にできることを明確にし、成長を支援するソリューションパートナーになりたい」と強調。

　仕入先であるメーカーに対しては「消費環境が変わる中、メーカーも変わっていることを理解し、われわれも変わっていこうとしていることを理解してもらう。その上で新たな取り組みができる」と述べた。

　ロジスティクスについては年明けに「新湘南センター（仮称）」が稼働を予定。中部と関東では新センターの用地を確保した。「マーケットの厚いエリアでは、センターをしっかりと整備する。再配置しながら機械化・システム化を進めたい」とした。

　海外事業の前期営業収益は957億円、連結対象の約60億円を加えると1000億円規模になる。特に700億円を超えるマレーシアは国内ナンバー1のディストリビューターとなり、半島部分をほぼカバーする。「海外事業を成長ドライバーにするにはまだ課題があるが、継続的な成長を目指す」と強調した。

加友会の浦上博史会長
加友会の浦上博史会長

　なお、総会には会員企業の160人、加藤産業から30人が参加。あいさつに立った加友会の浦上博史会長（ハウス食品グループ本社社長）は「今期、加藤産業はさらなる将来への布石として基幹システムの更新、新湘南センターの稼働を予定されている。海外事業は黒字化し、今後収益に大きく貢献すると期待される。これからも不易流行の経営を続け、さらなる発展を祈念する」と語った。

　今回、新会員として共栄製茶（大阪市）が入会。会員数は137社となった。

関連記事

インタビュー特集

日清オイリオ久野社長 価格改定の早期完遂目指す 家庭用、中長期視点で強化

油脂
日清オイリオグループの久野貴久社長は、喫緊の課題として価格改定の早期完遂と、ホームユース（家庭用油）の販売強化に取り組む方針を示した。

J-オイルミルズ春山社長 次元の異なるコスト環境 油脂、価格引き上げ急ぐ

油脂
J-オイルミルズの春山裕一郎社長執行役員CEOは、油脂のコスト環境が悪化する中で、「価格改定の浸透を急ぐ」方針をあらためて強調した。

新潟・葵酒造、2年目は自社栽培米で仕込む 「Domaine Aoi」始動 「日本酒になじみがない方にも」青木代表

酒類
「飲むことで幸せを感じられるような日本酒を提供していきたい」と話すのは葵酒造（新潟県長岡市）の青木里沙代表取締役。昨年冬、JR長岡駅からほど近い場所に位置する創業160年超の旧高橋酒造から事業を引き継ぎいだ。

カゴメ次期社長 奥谷晴信氏 国内、新たな成長軸を模索 国際、M＆Aも視野に成長を

企業活動
カゴメの次期社長（2026年1月1日付）に内定した奥谷晴信現取締役常務執行役員（一部既報）。アジア事業カンパニーやグローバルコンシューマー事業部、国際事業本部などキャリアの多くを国際事業に携わってきたが、21年以降は国内事業でも手腕を発揮。

ウーケ 花畑佳史社長 パックごはん、第4工場が来春本格稼働 国内外に新規拡大増やす

即席麺・即席食品
利便性と品質向上により、年々市場を拡大するパックごはん。最近はコメ価格高騰の影響や防災食への利用増加が相まって、需要はさらに伸びている。

© Copyright - Shokuhin Shinbun-sha

サイト運営者情報 特定商取引法 利用規約 プライバシーポリシー 推奨環境 お問い合わせ

〈持続可能性追求するアイルランドの食料生産〉シーフード編①大西洋の自然が育む恵み 海洋資源の保護に重点

〈持続可能性追求するアイルランドの食料生産〉シーフード編①大西洋の自然が育む恵み 海洋資源の保護に重点