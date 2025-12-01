9 C
2025 / 12 / 01 月曜日
トップニュースソース活性化へ企画続々 豊富なラインアップで提案 ブルドックソース
2025台湾食品調達商談会 in Osaka by 台湾貿易センター

ソース活性化へ企画続々 豊富なラインアップで提案 ブルドックソース

トップニュース
「うまソース」シリーズを強化
「うまソース」シリーズを強化

　ブルドックソースはウスター、中濃、とんかつの主力レギュラーソース、お好み焼、焼そばなどの専用ソース、調理に最適な「うまソース」を含む豊富なラインアップの提案、主力レギュラーソースの価値訴求を通じ、ソース棚の活性化、ソースカテゴリーの拡大を図る。

　同社は11月13日にライブ配信で開いた2026年3月期第2四半期決算説明会で、イカリソースを含むグループとして、ソースカテゴリーとドレッシング類の拡大に向け様々な施策を実施する考えを明らかにした。

　ブルドックソースは秋の商品施策で「うまソース」の展開を強化。「うまソース」「うまソースコク旨トマト」のパッケージをリニューアルし、「うまソース旨塩」を新発売した＝写真。

　上期は米価格の高騰や節約志向の高まりを背景に、鉄板まわりの専用ソースが好調に推移しており、「豊富な品揃えにより、ソース棚の活性化につなげる」（佐伯舞取締役専務執行役員）。

　主力レギュラーソースの提案にも引き続き力を注ぐ。上期はカレーやハンバーグなどのレシピ動画をSNS、スーパー店頭で展開。店頭では食材とソースの同時購買を促す企画を約3000店舗で実施した。

　下期は11月下旬に都内で開かれるリアルイベント「アゲフェス」に昨年度に続き協賛企業として参加。各キッチンカーとのコラボでソースメニューをつくり、ソースを楽しんでもらう。1月から絵本「パンどろぼう」とのコラボ企画を実施。カツサンドやコロッケサンドなどを提案し、SNSとスーパー店頭でキャンペーンを行う。

　イカリソースは上期、定番レギュラーソースの強みであるシンプルプレミアムという価値を伝える活動を継続。「他社からのブランドチェンジが進み、特に300㎖の定番配荷が各エリアで進んだ」（同）。引き続き商品の価値を伝えながら売上拡大を目指す。

　ドレッシング類については、ブルドックソースが「＆Bull-Dog（アンド・ブルドック）」ブランドで展開する「素材を味わうドレッシング」、イカリソースが展開するノンオイルドレッシング「野菜のドレス」の売上拡大を図る。

　「素材を味わうドレッシング」は上期、アンバサダーを通じて商品の魅力を伝える活動を継続。添加物（増粘剤、甘味料、香料）不使用ながら手に取りやすいという強みを提案し、配荷店の増加、売上の拡大につなげた。11月10日にプレミアムタイプ3品を新発売。シリーズ全体の価値伝達に取り組む。

　「野菜のドレス」は上期、販売戦略を変更し、低価格チャネルから徹底した結果、販売店と売上は減少したが利益は大幅に改善した。秋の商品施策で「白だし仕立て」を追加し、「ゆず」「中華」をリニューアル。配荷店の増加、売上の着実な拡大につなげる。

インタビュー特集

日清オイリオ久野社長 価格改定の早期完遂目指す 家庭用、中長期視点で強化

油脂
日清オイリオグループの久野貴久社長は、喫緊の課題として価格改定の早期完遂と、ホームユース（家庭用油）の販売強化に取り組む方針を示した。

J-オイルミルズ春山社長 次元の異なるコスト環境 油脂、価格引き上げ急ぐ

油脂
J-オイルミルズの春山裕一郎社長執行役員CEOは、油脂のコスト環境が悪化する中で、「価格改定の浸透を急ぐ」方針をあらためて強調した。

新潟・葵酒造、2年目は自社栽培米で仕込む 「Domaine Aoi」始動 「日本酒になじみがない方にも」青木代表

酒類
「飲むことで幸せを感じられるような日本酒を提供していきたい」と話すのは葵酒造（新潟県長岡市）の青木里沙代表取締役。昨年冬、JR長岡駅からほど近い場所に位置する創業160年超の旧高橋酒造から事業を引き継ぎいだ。

カゴメ次期社長 奥谷晴信氏 国内、新たな成長軸を模索 国際、M＆Aも視野に成長を

企業活動
カゴメの次期社長（2026年1月1日付）に内定した奥谷晴信現取締役常務執行役員（一部既報）。アジア事業カンパニーやグローバルコンシューマー事業部、国際事業本部などキャリアの多くを国際事業に携わってきたが、21年以降は国内事業でも手腕を発揮。

ウーケ 花畑佳史社長 パックごはん、第4工場が来春本格稼働 国内外に新規拡大増やす

即席麺・即席食品
利便性と品質向上により、年々市場を拡大するパックごはん。最近はコメ価格高騰の影響や防災食への利用増加が相まって、需要はさらに伸びている。

〈持続可能性追求するアイルランドの食料生産〉シーフード編①大西洋の自然が育む恵み 海洋資源の保護に重点

〈持続可能性追求するアイルランドの食料生産〉シーフード編①大西洋の自然が育む恵み 海洋資源の保護に重点