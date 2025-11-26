17.3 C
Tokyo
13.9 C
Osaka
2025 / 11 / 26 水曜日
ログイン
English
キーワードを入力

公開順記事 |特集記事一覧 |トップニュース |インタビュー |ひと言 | 卸・食品卸 | 飲料 | ビール類・RTD | 日本酒・焼酎 | ワイン・リキュール | 乳製品 | 調味料 | 菓子 | 乾麺 | 乾物 | コーヒー | お茶 | 大豆加工品 | 健康食品 | 冷凍食品 | チルド | 漬物 | 人事 | 加工食品 | アイスクリーム | はちみつ | | 砂糖 | 製粉 | 油脂 | 食肉 | 野菜 | 水産 | 米・穀物 | 穀類・雑穀 | レトルト食品 | 缶詰・瓶詰 | 即席食品 | 即席麺 | 外食 | 企業活動 | イベント | 介護食 | 機械・資材 | 物流 | 市況 | 防災 | 産学官連携 | 素材・新素材 | 惣菜・中食 | ふりかけ | コンビニ・ドラッグ・ディスカウント | 百貨店・量販店・食品スーパー | 植物性食品・代替肉製品 | 米粉・アレルギー対応 | ナッツ・ドライフルーツ | SDGs | 食育・児童乳幼児 | EC / DX | コラボ商品 | 人手不足 | 逆光線 | 注目商品 | 耳より情報 | ギャラリー | 料理人の娘

加工食品菓子リンツ初のアルティザン 職人の技術と五感を尽くした 「シグネチャープラリネ」
2025台湾食品調達商談会 in Osaka by 台湾貿易センター

リンツ初のアルティザン 職人の技術と五感を尽くした 「シグネチャープラリネ」

菓子
Lindt「シグネチャープラリネ」新商品発表会
Lindt「シグネチャープラリネ」新商品発表会

　世界120ヶ国以上で愛されるスイスのプレミアムチョコレートブランド「Lindt（リンツ）」。クリスマスシーズンに向けて、リンツ初となるアルティザン・プラリネ「シグネチャープラリネ」を11月27日から全国の「リンツ」ショコラブティック25店舗および、渋谷スクランブルスクエア1階にオープンする期間限定ポップアップショップ「シグネチャープラリネbyリンツ」で販売する。

渋谷スクランブルスクエア1階の期間限定ポップアップショップ
渋谷スクランブルスクエア1階の期間限定ポップアップショップ
　今年創業180周年を迎えた「リンツ」の歴史で初となるアルティザン・プラリネ「シグネチャープラリネ」は、リンツのメートル・ショコラティエを務めるアルノー・ラゴ氏が2年をかけて開発。フランスのアトリエで、デザインから素材、香り、食感、味わいに至るまで完璧を追い求め、一粒一粒丁寧に手作業を加えて特別なコレクションに仕上げた。

リンツ「シグネチャープラリネ」ギフトボックス（8個入/3,900円、16個入/7,400円、28個入　11,800円、税込）
リンツ「シグネチャープラリネ」ギフトボックス（8個入/3,900円、16個入/7,400円、28個入　11,800円、税込）
　「シグネチャープラリネ」はミルクティー、ミルクアーモンド、ミルクココナッツ、ダーク70％カカオ、ダークヘーゼルナッツ、ダークラズベリー、ダークユズの全7種。カカオの芳醇な香りが広がり、なめらかな口どけのショコラと素材が織りなすマリアージュが楽しめる。

　25日に都内で開かれた発表会には、日本法人リンツ＆シュプルングリージャパンの福本千秋代表取締役、アルノー・ラゴ氏らが出席。「シグネチャープラリネ」の発売にあたり、福本代表は「リンツの代表商品「リンドール」は多くの人に愛され、カジュアルギフトとしても親しまれている。今回発売する「シグネチャープラリネ」はリンツ初のアルティザン・プラリネとして、フォーマルなギフトや大切な人への贈り物、ご自身へのご褒美として、チョコレートの新たなシーンを広げていきたい」と語った。

メートル・ショコラティエのアルノー・ラゴ氏
メートル・ショコラティエのアルノー・ラゴ氏
　フランスから来日したアルノー・ラゴ氏は、「シグネチャープラリネ」でも採用されている柚子について、「フランスでも柚子のフレーバーが注目されている。ダークユズは日本産のゆずのほのかな香りをまとったプラリネをダークチョコでコーティングした新たなおいしさを楽しんでほしい」と語った。

　発表会には、特別ゲストとしてリリー・フランキーさんと前田敦子さんが登場。クリスマスシーズンに向けて、「リンツ」の魅力を伝えた。

リリー・フランキーさんと前田敦子さん
リリー・フランキーさんと前田敦子さん

関連記事

インタビュー特集

日清オイリオ久野社長 価格改定の早期完遂目指す 家庭用、中長期視点で強化

油脂
日清オイリオグループの久野貴久社長は、喫緊の課題として価格改定の早期完遂と、ホームユース（家庭用油）の販売強化に取り組む方針を示した。

J-オイルミルズ春山社長 次元の異なるコスト環境 油脂、価格引き上げ急ぐ

油脂
J-オイルミルズの春山裕一郎社長執行役員CEOは、油脂のコスト環境が悪化する中で、「価格改定の浸透を急ぐ」方針をあらためて強調した。

新潟・葵酒造、2年目は自社栽培米で仕込む 「Domaine Aoi」始動 「日本酒になじみがない方にも」青木代表

酒類
「飲むことで幸せを感じられるような日本酒を提供していきたい」と話すのは葵酒造（新潟県長岡市）の青木里沙代表取締役。昨年冬、JR長岡駅からほど近い場所に位置する創業160年超の旧高橋酒造から事業を引き継ぎいだ。

カゴメ次期社長 奥谷晴信氏 国内、新たな成長軸を模索 国際、M＆Aも視野に成長を

企業活動
カゴメの次期社長（2026年1月1日付）に内定した奥谷晴信現取締役常務執行役員（一部既報）。アジア事業カンパニーやグローバルコンシューマー事業部、国際事業本部などキャリアの多くを国際事業に携わってきたが、21年以降は国内事業でも手腕を発揮。

ウーケ 花畑佳史社長 パックごはん、第4工場が来春本格稼働 国内外に新規拡大増やす

即席麺・即席食品
利便性と品質向上により、年々市場を拡大するパックごはん。最近はコメ価格高騰の影響や防災食への利用増加が相まって、需要はさらに伸びている。

© Copyright - Shokuhin Shinbun-sha

サイト運営者情報 特定商取引法 利用規約 プライバシーポリシー 推奨環境 お問い合わせ

〈持続可能性追求するアイルランドの食料生産〉シーフード編①大西洋の自然が育む恵み 海洋資源の保護に重点

〈持続可能性追求するアイルランドの食料生産〉シーフード編①大西洋の自然が育む恵み 海洋資源の保護に重点