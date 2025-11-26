リンツ初のアルティザン 職人の技術と五感を尽くした 「シグネチャープラリネ」

世界120ヶ国以上で愛されるスイスのプレミアムチョコレートブランド「Lindt（リンツ）」。クリスマスシーズンに向けて、リンツ初となるアルティザン・プラリネ「シグネチャープラリネ」を11月27日から全国の「リンツ」ショコラブティック25店舗および、渋谷スクランブルスクエア1階にオープンする期間限定ポップアップショップ「シグネチャープラリネbyリンツ」で販売する。

今年創業180周年を迎えた「リンツ」の歴史で初となるアルティザン・プラリネ「シグネチャープラリネ」は、リンツのメートル・ショコラティエを務めるアルノー・ラゴ氏が2年をかけて開発。フランスのアトリエで、デザインから素材、香り、食感、味わいに至るまで完璧を追い求め、一粒一粒丁寧に手作業を加えて特別なコレクションに仕上げた。「シグネチャープラリネ」はミルクティー、ミルクアーモンド、ミルクココナッツ、ダーク70％カカオ、ダークヘーゼルナッツ、ダークラズベリー、ダークユズの全7種。カカオの芳醇な香りが広がり、なめらかな口どけのショコラと素材が織りなすマリアージュが楽しめる。

25日に都内で開かれた発表会には、日本法人リンツ＆シュプルングリージャパンの福本千秋代表取締役、アルノー・ラゴ氏らが出席。「シグネチャープラリネ」の発売にあたり、福本代表は「リンツの代表商品「リンドール」は多くの人に愛され、カジュアルギフトとしても親しまれている。今回発売する「シグネチャープラリネ」はリンツ初のアルティザン・プラリネとして、フォーマルなギフトや大切な人への贈り物、ご自身へのご褒美として、チョコレートの新たなシーンを広げていきたい」と語った。

フランスから来日したアルノー・ラゴ氏は、「シグネチャープラリネ」でも採用されている柚子について、「フランスでも柚子のフレーバーが注目されている。ダークユズは日本産のゆずのほのかな香りをまとったプラリネをダークチョコでコーティングした新たなおいしさを楽しんでほしい」と語った。

発表会には、特別ゲストとしてリリー・フランキーさんと前田敦子さんが登場。クリスマスシーズンに向けて、「リンツ」の魅力を伝えた。