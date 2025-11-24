14.7 C
Tokyo
14.4 C
Osaka
2025 / 11 / 24 月曜日
ログイン
English
キーワードを入力

公開順記事 |特集記事一覧 |トップニュース |インタビュー |ひと言 | 卸・食品卸 | 飲料 | ビール類・RTD | 日本酒・焼酎 | ワイン・リキュール | 乳製品 | 調味料 | 菓子 | 乾麺 | 乾物 | コーヒー | お茶 | 大豆加工品 | 健康食品 | 冷凍食品 | チルド | 漬物 | 人事 | 加工食品 | アイスクリーム | はちみつ | | 砂糖 | 製粉 | 油脂 | 食肉 | 野菜 | 水産 | 米・穀物 | 穀類・雑穀 | レトルト食品 | 缶詰・瓶詰 | 即席食品 | 即席麺 | 外食 | 企業活動 | イベント | 介護食 | 機械・資材 | 物流 | 市況 | 防災 | 産学官連携 | 素材・新素材 | 惣菜・中食 | ふりかけ | コンビニ・ドラッグ・ディスカウント | 百貨店・量販店・食品スーパー | 植物性食品・代替肉製品 | 米粉・アレルギー対応 | ナッツ・ドライフルーツ | SDGs | 食育・児童乳幼児 | EC / DX | コラボ商品 | 人手不足 | 逆光線 | 注目商品 | 耳より情報 | ギャラリー | 料理人の娘

未分類中小の瓶飲料・シャンメリーに強力な助っ人現る　その名は大人気インフルエンサー「しなこ」　商品プロデュースし原宿から発信
2025台湾食品調達商談会 in Osaka by 台湾貿易センター

中小の瓶飲料・シャンメリーに強力な助っ人現る　その名は大人気インフルエンサー「しなこ」　商品プロデュースし原宿から発信

未分類
「しなこのシャンメリー」
「しなこのシャンメリー」

　中小企業が手掛ける瓶飲料シャンメリーに強力な助っ人が現れ、コストアップを価格転嫁できず収益を圧迫しているシャンメリー業界に付加価値提案の光明が差し込む可能性が出てきた。

　11月20日、大人気インフルエンサー「しなこ」プロデュースの「しなこのシャンメリー」がキャンディー・ア・ゴー・ゴー原宿本店（東京都渋谷区）で先行発売された。

　これまで数々の「しなこ」プロデュース品を手掛けてきたキャンディー・ア・ゴー・ゴーが全国シャンメリー協同組合にシャンメリーの製造委託を依頼し同組合会員企業数社が請け負った。

　キャンディー・ア・ゴー・ゴーは原宿本店で販売するほか、大手量販店やアミューズメント施設、バラエティショップなどに卸す。卸売先では11月下旬をめどに販売される。

「しなこボンボン」
「しなこボンボン」

　「しなこ」は、独自の視点で日常を楽しく切り取り、若者のカルチャーアイコンとして広く認知された点が高く評価され「TikTok上半期トレンド大賞2025」ブレイクスルー部門賞を受賞。
今年1月に発売開始された「しなこ」プロデュース菓子「しなこボンボン」は大ヒットとなり、好評につき第2弾も発売された。

　特に幼児や小学生から人気なことから、今回、「しなこのシャンメリー」を通じてシャンメリーの価値をシャンメリーの飲用者である子どもたちに直接訴求できる可能性がある。

　「原宿からシャンメリーを発信して、昔飲まれたことのある親御さんにはシャンメリーの価値を再認識していただき、お子様には飲料で唯一『ポン』と開栓音がすることやワクワク感を体験していただきたい」（全国シャンメリー協同組合）と期待を寄せる。

「しなこのシャンメリー」ギフトボックス
「しなこのシャンメリー」ギフトボックス

　ラインナップは「しなこのシャンメリー」ギフトボックス（税込3828円）「しなこのシャンメリー ピンク」（同756円）「しなこのシャンメリー ブルー」（同756円）の3品。

　ギフトボックスには、ミックスフルーツ風味のシャンメリーのほか「しなこ」描きおろしイラストのグラスとアクリルチャームを詰め合わせている。

　「しなこのシャンメリー ピンク」は、透明感のあるデザインボトルが特徴。「しなこのシャンメリー ブルー」には「しなこ」デザインの再剥離シール計4種類のうち1種類がランダムに付いている。

キャンディー・ア・ゴー・ゴーの中島伊庸取締役事業部長
キャンディー・ア・ゴー・ゴーの中島伊庸取締役事業部長

　11月20日、取材に応じたキャンディー・ア・ゴー・ゴーの中島伊庸取締役事業部長は「『しなこ』さんもシャンメリーをどんどん応援していきたいということなので、今回が第1弾となり引き続きやらせていただきたい」と意欲をのぞかせる。

　クリスマス以外のシーンでの販売機会の可能性も見出す。

　「入学・卒業シーズンのお祝いとしてもギフトボックスを活用していきたい」との青写真を描く。

　「しなこのシャンメリー」誕生は、キャンディー・ア・ゴー・ゴーの落合琢社長がシャンメリーの販促イベントでシャンメリーの魅力に触れ、子どものために大量に購入したことが発端という。

キャンディー・ア・ゴー・ゴー原宿本店ではラッピングで道行く人に「しなこのシャンメリー ピンク」をアピール
キャンディー・ア・ゴー・ゴー原宿本店ではラッピングで道行く人に「しなこのシャンメリー ピンク」をアピール

その後、「しなこ」プロデュース菓子のレセプションパーティーに全国シャンメリー協同組合が協力。「しなこ」がシャンメリーにハーブティーやフルーツを組み合わせたドリンクを考案したことで、中島取締役は「しなこのシャンメリー」のアイデアを着想するに至った。

関連記事

インタビュー特集

カゴメ次期社長 奥谷晴信氏 国内、新たな成長軸を模索 国際、M＆Aも視野に成長を

企業活動
カゴメの次期社長（2026年1月1日付）に内定した奥谷晴信現取締役常務執行役員（一部既報）。アジア事業カンパニーやグローバルコンシューマー事業部、国際事業本部などキャリアの多くを国際事業に携わってきたが、21年以降は国内事業でも手腕を発揮。

ウーケ 花畑佳史社長 パックごはん、第4工場が来春本格稼働 国内外に新規拡大増やす

即席麺・即席食品
利便性と品質向上により、年々市場を拡大するパックごはん。最近はコメ価格高騰の影響や防災食への利用増加が相まって、需要はさらに伸びている。

明星食品 新提案「麺の明星 主食麺宣言！」 4つの軸の袋麺アレンジで食事性アップ

即席麺・即席食品
明星食品は、こだわりの麺技術で開発した商品ラインアップを全面に押し出し、新たに「麺の明星 主食麺宣言！」と銘打ったプロモーションを大々的に展開している。

イチビキ 中村拓也社長 豆みそ・たまりNo.1の矜持を 人口減睨み業務用・海外強化

調味料・カレー類
安永元年（1772年）創業の醸造・食品メーカー、イチビキ。今年6月20日付で同社社長に就いた中村拓也氏は、98年入社。

「大豆ミート」対談 マルコメ・日本製鋼所 次世代型食品へ課題と提言

PBF
健康志向が高まり、プラントベースフード（PBF）にも関心が集まる中、2023年9月に大豆ミートメーカー５社が発起人となり、「日本大豆ミート協会」が設立された。

© Copyright - Shokuhin Shinbun-sha

サイト運営者情報 特定商取引法 利用規約 プライバシーポリシー 推奨環境 お問い合わせ

〈持続可能性追求するアイルランドの食料生産〉シーフード編①大西洋の自然が育む恵み 海洋資源の保護に重点

〈持続可能性追求するアイルランドの食料生産〉シーフード編①大西洋の自然が育む恵み 海洋資源の保護に重点