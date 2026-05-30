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サントリー「ギルティ炭酸 NOPE」5500万本突破　世界観の伝達や背徳的な味わいを瞬時に伝えるアイコンなどが好調要因

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売場に並ぶ「ギルティ炭酸 NOPE（ノープ）」
売場に並ぶ「ギルティ炭酸 NOPE（ノープ）」

　サントリービバレッジ＆フードが3月24日に新発売した「ギルティ炭酸 NOPE（ノープ）」が発売50日で5500万本を突破した。同社がこのほど明らかにした。

　サントリー炭酸飲料で令和史上最速の記録となる。
　サントリー自販機では発売後4週連続で売上トップ5にランクインし、このうち有糖系商品と炭酸飲料のカテゴリでは売上トップとなる。

　好調要因には、商品設計からCM、店頭まで一貫したブランドの世界観の伝達、炭酸飲料売場では類例がない「ブラック＆マゼンタ」のパッケージカラーと背徳的な味わいを瞬時に伝えるブランドアイコン、クセになる味わいなどを挙げる。

　同社調べによると、顧客構造は、炭酸飲料全体と比較して男性の構成比が高いことが明らかになった。
　特に10－30代の若年男性が高く、ボリューム層の40代以上も炭酸飲料全体を上回った。年齢が上がるにつれヘビーユーザーが増えていることも浮き彫りになった。

　時間帯別購入数ではお昼の時間帯と夕方に購入の山があることが判明。
　2つの購入の山の背景には「午後へのエネルギー補給や気分転換、映画やゲーム、ダラダラ時間などストレス溶解シーン、残業前の気付け」（サントリービバレッジ＆フード）などを挙げる。

　同商品は、完熟フルーツやスパイスなど99種類以上のフレーバーを掛け合わせて複層的な香りや味わいを打ち出し、仕上げでは、持続する香りの余韻が楽しめるように、同社独自ブレンドの「ギルティアロマオイル」を使用している。

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