冬季ギフト特集Part1

オンラインか店頭か 分かれる強化施策 新規需要の創出も狙う

〈ギフトバイヤーに聞く〉

・髙島屋 渾身のギフトで“二兎”を追う 儀礼もカジュアルも 全方位で

・阪急阪神百貨店 若年層取り込み図る シーン訴求、販売期間拡大に力

・近鉄百貨店 全国のグルメ、離島まで網羅 訳あり、大容量、レンチンを強化

〈百貨店〉

・三越伊勢丹 イベントで新規来場狙う

・東急百貨店 新企画 ごほうびパレット

・大丸松坂屋百貨店 GOHOUBI 品数増

・小田急百貨店 豊臣秀長ゆかりの特集

・京王百貨店 EC独自のMD構築

・そごう・西武 産直・自宅用 大幅拡充

・東武百貨店 サステナブルギフト倍増

〈スーパー〉

・イオン 新カタログ たべたい！

・イトーヨーカドー 掘り出し2倍に

・平和堂 ちょっと特別なひとときを訴求

・CGC ご当地スーパー推薦特集

・フジ 西日本のおいしい届ける

・オークワ バイヤー厳選ギフトなど展開

・イズミ 全国の料理、銘菓など幅広く展開

・ユニー 自分へのご褒美グルメとスイーツ

・さとう 北近畿のご当地商品充実

