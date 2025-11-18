12.7 C
Tokyo
10.8 C
Osaka
2025 / 11 / 18 火曜日
English
キーワードを入力

公開順記事 |特集記事一覧 |トップニュース |インタビュー |ひと言 | 卸・食品卸 | 飲料 | ビール類・RTD | 日本酒・焼酎 | ワイン・リキュール | 乳製品 | 調味料 | 菓子 | 乾麺 | 乾物 | コーヒー | お茶 | 大豆加工品 | 健康食品 | 冷凍食品 | チルド | 漬物 | 人事 | 加工食品 | アイスクリーム | はちみつ | | 砂糖 | 製粉 | 油脂 | 食肉 | 野菜 | 水産 | 米・穀物 | 穀類・雑穀 | レトルト食品 | 缶詰・瓶詰 | 即席食品 | 即席麺 | 外食 | 企業活動 | イベント | 介護食 | 機械・資材 | 物流 | 市況 | 防災 | 産学官連携 | 素材・新素材 | 惣菜・中食 | ふりかけ | コンビニ・ドラッグ・ディスカウント | 百貨店・量販店・食品スーパー | 植物性食品・代替肉製品 | 米粉・アレルギー対応 | ナッツ・ドライフルーツ | SDGs | 食育・児童乳幼児 | EC / DX | コラボ商品 | 人手不足 | 逆光線 | 注目商品 | 耳より情報 | ギャラリー | 料理人の娘

加工食品菓子業界2団体が初タッグ　牛乳と乳製品の祭典にシリアルを提案　日本スナック・シリアルフーズ協会と日本乳業協会がブース共同出展
2025台湾食品調達商談会 in Osaka by 台湾貿易センター

業界2団体が初タッグ　牛乳と乳製品の祭典にシリアルを提案　日本スナック・シリアルフーズ協会と日本乳業協会がブース共同出展

菓子
1時間ごとに試食用商品を差し換えるなどして各社の商品を公平にアピール
1時間ごとに試食用商品を差し換えるなどして各社の商品を公平にアピール

　日本スナック・シリアルフーズ協会は11月15日、豊洲公園（東京都江東区）で開催された牛乳・乳製品の祭典「ミルクフェスin豊洲」に日本乳業協会と共同でブースを出展しサンプリングと試食を通じて会員各社のシリアルをアピールした。

　同業界2団体の協働と日本スナック・シリアルフーズ協会の出展は今回が初めて。
　協働によりシリアルと牛乳・乳製品双方の市場活性化を図る。

日本スナック・シリアルフーズ協会の伊藤秀二会長
日本スナック・シリアルフーズ協会の伊藤秀二会長

　協働を呼びかけたのは日本スナック・シリアルフーズ協会の伊藤秀二会長。
　ブースで取材に応じ「一緒にやるという話は進んでいたが、具体的に何をするかを決めるのに時間がかかってしまった」と振り返る。

　会員企業であるカルビー、日清シスコ、日本ケロッグ合同会社、日本食品製造合資会社のシリアル4社の協働も今回が初となる。

　「当協会はスナックとシリアルが合体した団体。ポテト部会はポテトフォーラムなどのイベントもあり馬鈴薯の原料が不足したときは結束したが、シリアルはこれまで共通の仕事がなかった」という。

　2024年、需要喚起と原材料の安定調達を目的にシリアル部会を立ち上げた。
　「我々の業界の中では当然競争していくが、業界全体を大きくしていかなければならない。牛乳の消費促進を含めて、我々がシリアルを宣伝していけば、シリアル・牛乳両方の需要が高まっていく」と語る。

サンプリングの様子
サンプリングの様子

　とりわけ協働の必要性を呼びかけるのは、子どもへのコーンフレークのアピール。

　「小さなお子様へのアピールというのは、少子化が進む中で各社が単独で何かをやろうとしてもなかなか難しい」とみている。

　今回の共同出展を契機に日本乳業協会との連携強化を視野に入れる。

　「各地区に乳業協会や乳業メーカーがあり、各地区からもご要望をいただければ我々のメンバーが訪れて活動するといったことも受けたい」と述べる。

　間食需要を狙いスナックと牛乳をセット提案にも触れる。

カルビー、日清シスコ、日本ケロッグ合同会社、日本食品製造合資会社のシリアル4社の初の協働
カルビー、日清シスコ、日本ケロッグ合同会社、日本食品製造合資会社のシリアル4社の初の協働

　「おやつにスナックを牛乳と一緒に食べると、食べ過ぎ防止になり、おやつを食べる罪悪感も払拭できる。各社が健康的なスナックを作り出していることもあり、間食に牛乳も普及させるように広げる可能性もある」と意欲をのぞかせる。

　会場では、シリアルと牛乳・ヨーグルトの試食1200食、シリアルのサンプル2000食の配布、シリアルにまるパネル展示などを行った。

　ミニステージでは牛乳・ヨーグルトとシリアル（コーンフレークとグラノーラ）の食べ合わせに関するトークショーも2回実施した。

関連記事

インタビュー特集

カゴメ次期社長 奥谷晴信氏 国内、新たな成長軸を模索 国際、M＆Aも視野に成長を

企業活動
カゴメの次期社長（2026年1月1日付）に内定した奥谷晴信現取締役常務執行役員（一部既報）。アジア事業カンパニーやグローバルコンシューマー事業部、国際事業本部などキャリアの多くを国際事業に携わってきたが、21年以降は国内事業でも手腕を発揮。

ウーケ 花畑佳史社長 パックごはん、第4工場が来春本格稼働 国内外に新規拡大増やす

即席麺・即席食品
利便性と品質向上により、年々市場を拡大するパックごはん。最近はコメ価格高騰の影響や防災食への利用増加が相まって、需要はさらに伸びている。

明星食品 新提案「麺の明星 主食麺宣言！」 4つの軸の袋麺アレンジで食事性アップ

即席麺・即席食品
明星食品は、こだわりの麺技術で開発した商品ラインアップを全面に押し出し、新たに「麺の明星 主食麺宣言！」と銘打ったプロモーションを大々的に展開している。

イチビキ 中村拓也社長 豆みそ・たまりNo.1の矜持を 人口減睨み業務用・海外強化

調味料・カレー類
安永元年（1772年）創業の醸造・食品メーカー、イチビキ。今年6月20日付で同社社長に就いた中村拓也氏は、98年入社。

「大豆ミート」対談 マルコメ・日本製鋼所 次世代型食品へ課題と提言

PBF
健康志向が高まり、プラントベースフード（PBF）にも関心が集まる中、2023年9月に大豆ミートメーカー５社が発起人となり、「日本大豆ミート協会」が設立された。

© Copyright - Shokuhin Shinbun-sha

サイト運営者情報 特定商取引法 利用規約 プライバシーポリシー 推奨環境 お問い合わせ

〈持続可能性追求するアイルランドの食料生産〉シーフード編①大西洋の自然が育む恵み 海洋資源の保護に重点

〈持続可能性追求するアイルランドの食料生産〉シーフード編①大西洋の自然が育む恵み 海洋資源の保護に重点