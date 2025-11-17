21.4 C
Tokyo
19.9 C
Osaka
2025 / 11 / 17 月曜日
English
キーワードを入力

公開順記事 |特集記事一覧 |トップニュース |インタビュー |ひと言 | 卸・食品卸 | 飲料 | ビール類・RTD | 日本酒・焼酎 | ワイン・リキュール | 乳製品 | 調味料 | 菓子 | 乾麺 | 乾物 | コーヒー | お茶 | 大豆加工品 | 健康食品 | 冷凍食品 | チルド | 漬物 | 人事 | 加工食品 | アイスクリーム | はちみつ | | 砂糖 | 製粉 | 油脂 | 食肉 | 野菜 | 水産 | 米・穀物 | 穀類・雑穀 | レトルト食品 | 缶詰・瓶詰 | 即席食品 | 即席麺 | 外食 | 企業活動 | イベント | 介護食 | 機械・資材 | 物流 | 市況 | 防災 | 産学官連携 | 素材・新素材 | 惣菜・中食 | ふりかけ | コンビニ・ドラッグ・ディスカウント | 百貨店・量販店・食品スーパー | 植物性食品・代替肉製品 | 米粉・アレルギー対応 | ナッツ・ドライフルーツ | SDGs | 食育・児童乳幼児 | EC / DX | コラボ商品 | 人手不足 | 逆光線 | 注目商品 | 耳より情報 | ギャラリー | 料理人の娘

加工食品乳製品・アイスクリーム福岡・京都でミルクフェス開催 搾乳体験や試飲で乳製品を身近に
2025台湾食品調達商談会 in Osaka by 台湾貿易センター

福岡・京都でミルクフェス開催 搾乳体験や試飲で乳製品を身近に

乳製品・アイスクリーム
搾乳体験の様子(京都工場)
搾乳体験の様子(京都工場)

　雪印メグミルクは10月25日に福岡工場（福岡市南区）、11月2日に京都工場（京都府南丹市）で「ミルクフェスティバル」を開いた。乳しぼり体験や工場見学、乳製品の試飲・販売など、家族で楽しめる体験型企画が並び、両会場で約1300人が参加した。

　福岡工場では午前中こそ雨模様だったが、昼前には天候が回復し、約850人が来場。日本酪農青年研究連盟福岡県連の協力で模型牛の乳しぼり体験を行い、糸島牧場のソフトクリームや酪農家によるカフェラテ販売も実施。工場見学や利きミルク、スキー部OBのトークショー、牛乳パック回収によるトイレットペーパー交換会など多彩な催しが行われ、社員107人が来場者を案内した。運営に伴うCO2排出量はオフセットし、環境に配慮した。

　京都工場では晴天の下、約450人が来場。工場見学やサンプリング、ゲームコーナーに加え、インドネシアからの特定技能労働者監修の伝統料理「ルンダン」の販売を実施。行政や地元学生も参加し、厚生労働省近畿農政局は段ボール迷路と手洗い体験、京都大学の学生サークルは乳製品を使った焼き菓子販売、京都府立農芸高校は自校の生乳で作ったヨーグルト販売を行った。模型牛による搾乳体験やこども縁日もあり、地域と一体となった催しとなった。

利きミルク教室(福岡工場)
利きミルク教室(福岡工場)

関連記事

インタビュー特集

カゴメ次期社長 奥谷晴信氏 国内、新たな成長軸を模索 国際、M＆Aも視野に成長を

企業活動
カゴメの次期社長（2026年1月1日付）に内定した奥谷晴信現取締役常務執行役員（一部既報）。アジア事業カンパニーやグローバルコンシューマー事業部、国際事業本部などキャリアの多くを国際事業に携わってきたが、21年以降は国内事業でも手腕を発揮。

ウーケ 花畑佳史社長 パックごはん、第4工場が来春本格稼働 国内外に新規拡大増やす

即席麺・即席食品
利便性と品質向上により、年々市場を拡大するパックごはん。最近はコメ価格高騰の影響や防災食への利用増加が相まって、需要はさらに伸びている。

明星食品 新提案「麺の明星 主食麺宣言！」 4つの軸の袋麺アレンジで食事性アップ

即席麺・即席食品
明星食品は、こだわりの麺技術で開発した商品ラインアップを全面に押し出し、新たに「麺の明星 主食麺宣言！」と銘打ったプロモーションを大々的に展開している。

イチビキ 中村拓也社長 豆みそ・たまりNo.1の矜持を 人口減睨み業務用・海外強化

調味料・カレー類
安永元年（1772年）創業の醸造・食品メーカー、イチビキ。今年6月20日付で同社社長に就いた中村拓也氏は、98年入社。

「大豆ミート」対談 マルコメ・日本製鋼所 次世代型食品へ課題と提言

PBF
健康志向が高まり、プラントベースフード（PBF）にも関心が集まる中、2023年9月に大豆ミートメーカー５社が発起人となり、「日本大豆ミート協会」が設立された。

© Copyright - Shokuhin Shinbun-sha

サイト運営者情報 特定商取引法 利用規約 プライバシーポリシー 推奨環境 お問い合わせ

〈持続可能性追求するアイルランドの食料生産〉シーフード編①大西洋の自然が育む恵み 海洋資源の保護に重点

〈持続可能性追求するアイルランドの食料生産〉シーフード編①大西洋の自然が育む恵み 海洋資源の保護に重点