高めのBMIに着目「ブラックジンジャー」 通販限定で機能性表示食品 エスビー食品

エスビー食品は通販限定の機能性表示食品「スパイスサプリ」シリーズに「ブラックジンジャーお腹の脂肪・食後血糖値サポート」を追加し、10月28日から新発売した。

同シリーズの「サフラン睡眠サポート」と「ヒハツ冷え・むくみケア」もリフレッシュし、同日から発売。同社公式通販「お届けサイト」、そのほかのECサイトで販売する。

「ブラックジンジャーお腹の脂肪・食後血糖値サポート」は関与成分としてブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンとサラシア由来サラシノールを含む機能性表示食品。BMIが高め（23以上30未満）の人を身体の中からサポートする。BMIが高めで運動や食事改善を始めた人、糖質が気になる人におすすめ。「30日分」30g（120粒）税別3800円（送料同社負担）、「14日分」14g（56粒）同2200円（送料別）。

「サフラン睡眠サポート」はサフラン由来クロシンとサフラン由来サフラナールを含む機能性表示食品。睡眠の質に悩んでいる人をサポートする。「30日分」30g（120粒）同5000円（送料同社負担）、「14日分」14g（56粒）同2760円（送料別）。「ヒハツ冷え・むくみケア」はヒハツ由来ピペリン類を含む機能性表示食品。手足の冷えや夕方の足のむくみで悩んでいる人をサポートする。「30日分」30g（120粒）同3600円（送料同社負担）、「14日分」14g（56粒）同2100円（送料別）。