人口減少率が最も高い北東北三県で「コカ･コーラ」や自販機に注力　みちのくコカ･コーラボトリング谷村広和社長が意欲　

・今期、2Q以降回復　自販機台数も増加傾向
・原点回帰し「瓶コーク」訴求強化
・各地域の課題に対応　支援自販機などを通じて

