人口減少率が最も高い北東北三県で「コカ･コーラ」や自販機に注力 みちのくコカ･コーラボトリング谷村広和社長が意欲

・今期、2Q以降回復 自販機台数も増加傾向

・原点回帰し「瓶コーク」訴求強化

・各地域の課題に対応 支援自販機などを通じて

