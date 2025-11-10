16.8 C
加工食品菓子和洋菓子、パン3部門で メープル使いプロが競演 メープルスイーツコンテスト
2025台湾食品調達商談会 in Osaka by 台湾貿易センター

和洋菓子、パン3部門で メープル使いプロが競演 メープルスイーツコンテスト

菓子
最優秀者３名
最優秀者３名

　クインビーガーデン（東京都中央区築地、青木均社長）は6日、都内港区のカナダ大使館で「メープルスイーツコンテスト20周年式典」と表彰式を開催。当日はカナダ大使館、ケベック州政府在日事務所をはじめ関係企業約90名が出席した。

　同コンテストはメープルシロップ、メープルシュガーの主要なインポーターであるクインビーガーデンの小田忠信会長が20年前に設立した。国内パティシエ、ブーランジェを対象に作品を公募しており、近年規模を広げ、洋菓子、パン、和菓子の三部門で選考している。

　第16回となる今回は、審査員に柳正司氏（パティスリーヤナギ、洋菓子）、森田良太氏（フォンス、パン）、梶山浩司氏（東京製菓学校校長、和菓子）を迎えて75作品（洋菓子35、パン26、和菓子14）から優秀作品を選考。二次試験の実技審査を経て各部門の最優秀賞が発表された。

　式典では、カナダ大使館のルイ・ピエール・エモン公使は「コンテストの20周年を祝福するとともに小田会長、青木社長、審査委員の皆様に感謝申し上げたい。メープルはカナダを象徴する製品。私達の土地、先住民、フランス系カナダ人の文化的遺産でもある。この大切なイベントを今後も支援できることを誇りに思う」と祝辞を述べた。

青木均社長
青木均社長

　青木社長は「失われた30年という言葉で象徴されるように、日本経済は低迷は続いているが国内におけるメープルシロップ、メープルシュガーの需要は安定している。我々の食生活に根付いているのではないか。米国の人口は日本の3倍だが、輸入量は16倍。需要拡大は十分できると考えている」と挨拶した。

　表彰式では三部門ファイナリストと作品を紹介。審査員が講評を述べた後、最優秀賞を受賞した三名が壇上にあがった。
　
　最優秀賞は以下の通り。和菓子部門＝「秋の味覚～森の恵み」森崎宏（東京製菓学校）、パン部門「Tropical Maple Tree」金城達弘（帝国ホテル）、洋菓子部門「Fall in Quebec」依田馨（Shinichiro,NISHIZONO）。

洋菓子部門 依田馨氏作品
洋菓子部門 依田馨氏作品

〈持続可能性追求するアイルランドの食料生産〉シーフード編①大西洋の自然が育む恵み 海洋資源の保護に重点

