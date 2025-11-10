台湾貿易センター 大阪で6年ぶり食品商談会

台湾貿易センターは11月28日、グランドプリンスホテル大阪ベイで「台湾食品調達商談会」を開催する。

様々なカテゴリーの食品を扱う25社が出展。台湾貿易センター大阪事務所では「台湾の優良食品メーカーと日本企業とのビジネスマッチングの場として、人気商品を一堂に集めて紹介する。仕入れや情報収集の貴重な機会でもあり、多くの方に来場いただきたい」としている。10時から16時まで。食品新聞社のWEBサイトからも事前登録できる。