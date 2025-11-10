おいしさと栄養の両立で 市販用、踊り場から脱却

・負担軽減が社会課題に

・認知拡大、購買喚起へ

・キユーピー「やさしい献立」堅調 おいしさに加え、栄養も

・日清オイリオグループ 高齢者のフレイル予防 MCTでエネルギーアップ

・ネスレヘルスサイエンス アイスタイプの栄養補助食品

