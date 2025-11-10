介護食品特集

おいしさと栄養の両立で　市販用、踊り場から脱却

・負担軽減が社会課題に
・認知拡大、購買喚起へ

　　◇　　◇

・キユーピー「やさしい献立」堅調　おいしさに加え、栄養も
・日清オイリオグループ　高齢者のフレイル予防　MCTでエネルギーアップ

　　◇　　◇

・ネスレヘルスサイエンス　アイスタイプの栄養補助食品

