涙の出ないタマネギ 新物を販売開始 ハウス食品グループ本社

ハウス食品グループ本社はほんのり甘い味わいで涙の出ないタマネギ「スマイルボール」2025年収穫分の数量限定販売を開始した。インターネットやスーパーマーケットでの販売、惣菜店・サラダボウル専門店などでのメニュー提供を通じ、より多くの人に「スマイルボール」の魅力を届ける。

「スマイルボール」は、辛みがほとんどなく、生のままのおいしさを楽しめるタマネギ。切った時に目にしみることなく快適に調理でき、水にさらす必要もないためタマネギ本来の栄養分をまるごと摂取できる。2015年に販売を開始し、24年に過去最大の出荷量を記録した。

インターネットでは楽天とアマゾンで2㎏、5㎏を販売。店頭では北海道と首都圏の一部のスーパーマーケットでLサイズ2個入り、Mサイズ3個入りを販売する。スーパーでの税抜き想定価格はLサイズ2個入り、Mサイズ3個入りともに278～298円。

生で食べるおいしさを手軽に感じてもらえるように、様々な形で「スマイルボール」使用メニューを展開する。惣菜店では「日本のさらだ いとはん」と「グリーン・グルメ」で2026年1月21日までの期間限定で販売。サラダボウル専門店や外食店でもメニューを展開する。