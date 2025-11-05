親子で黒豆収穫 順調に生育 フジッコ「丹波黒育成体験プログラム」

フジッコが主催する「丹波黒育成体験プログラム」がこのほど開かれ、11組の親子連れが兵庫県丹波篠山市を訪問。6月に植えた丹波黒を収穫した。

今年は過去にない早い梅雨明けや8月の高温で雨に恵まれなかったものの、9月に入り適度な降雨と気温により、さやは順調に育った。生産者は「今後、もう少し昼夜の寒暖差が広がれば、より登熟が進むと期待できる」と説明する。

参加者たちは抱えきれないほど大きく育った丹波黒を収穫し、満足そうだった。12月には、収穫した黒豆を味わう会を予定している。