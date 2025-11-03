14.2 C
Tokyo
13.4 C
Osaka
2025 / 11 / 03 月曜日
English
キーワードを入力

公開順記事 |特集記事一覧 |トップニュース |インタビュー |ひと言 | 卸・食品卸 | 飲料 | ビール類・RTD | 日本酒・焼酎 | ワイン・リキュール | 乳製品 | 調味料 | 菓子 | 乾麺 | 乾物 | コーヒー | お茶 | 大豆加工品 | 健康食品 | 冷凍食品 | チルド | 漬物 | 人事 | 加工食品 | アイスクリーム | はちみつ | | 砂糖 | 製粉 | 油脂 | 食肉 | 野菜 | 水産 | 米・穀物 | 穀類・雑穀 | レトルト食品 | 缶詰・瓶詰 | 即席食品 | 即席麺 | 外食 | 企業活動 | イベント | 介護食 | 機械・資材 | 物流 | 市況 | 防災 | 産学官連携 | 素材・新素材 | 惣菜・中食 | ふりかけ | コンビニ・ドラッグ・ディスカウント | 百貨店・量販店・食品スーパー | 植物性食品・代替肉製品 | 米粉・アレルギー対応 | ナッツ・ドライフルーツ | SDGs | 食育・児童乳幼児 | EC / DX | コラボ商品 | 人手不足 | 逆光線 | 注目商品 | 耳より情報 | ギャラリー | 料理人の娘

加工食品菓子菓子の多彩な品揃えに重きを置く外林グループ　駄菓子メーカーへの情報提供を目的に駄菓子屋を運営
〈持続可能性追求するアイルランドの食料生産〉シーフード編①大西洋の自然が育む恵み 海洋資源の保護に重点

菓子の多彩な品揃えに重きを置く外林グループ　駄菓子メーカーへの情報提供を目的に駄菓子屋を運営

菓子
駄菓子売場イメージ
駄菓子売場イメージ

　菓子卸の外林グループで菓子の袋詰めを手掛けるエスピービーは2024年に小売事業部を立ち上げ、　駄菓子ショップ「だがし家ちゃりんこ」のフランチャイジーとして5月中旬に1号店、8月末に2号店を開業して駄菓子屋を営んでいる。

　10月10日にはイオンモール川口前川（埼玉県川口市）に3号店をオープンした。

　現在は、フランチャイザーの指導のもと店舗運営を学んでいる段階にあり、今後、駄菓子メーカーへの販売動向などの情報提供を視野に入れる。

外林の外林大忠社長CEO
外林の外林大忠社長CEO

　10月3日、取材に応じた外林の外林大忠社長CEOは「駄菓子メーカーさまはモノづくりを一生懸命されている反面、商品企画や営業の機能を自社で持たれず小売店さまとの接点が少ないところが多い。一方、我々も小売店さまを通した情報しかなく、自ら店舗を運営することで、お客様がお求めやすい商品形態や売場づくり、さらには卸売業の倉庫作業を含め商品の物流コストをいかに抑えられるかを研究していく」と説明する。

　商品形態では主に入数や容量、価格などを研究していく。

　具体的には「例えば、現在販売している商品のサイズを半分にする、あるいは2種類をバンドル販売したら、もっと買っていただけるのではないかということを研究する。研究で得られた情報をメーカーさまに共有させていただくことでメーカーさまの拡売に貢献していく」ことを思い描く。

駄菓子売場イメージ
駄菓子売場イメージ

　店舗数は追わず、駄菓子屋を営むことで地方の駄菓子メーカーと小売店の双方の立場に立ち、菓子業界の発展に向けて提案力を強化していくことに主眼を置く。

　「実際に我々がやってきたことを、小売店さまにも共有し、小売店さまの参考になれれば集客のアップや什器活用による陳列コストの低減につながる可能性もある」と述べる。

　外林グループは、地方・地域のパートナーに支えられて発展してきた歴史があり、地方・地域ごとの品揃え重きを置いている。

関連記事

インタビュー特集

カゴメ次期社長 奥谷晴信氏 国内、新たな成長軸を模索 国際、M＆Aも視野に成長を

企業活動
カゴメの次期社長（2026年1月1日付）に内定した奥谷晴信現取締役常務執行役員（一部既報）。アジア事業カンパニーやグローバルコンシューマー事業部、国際事業本部などキャリアの多くを国際事業に携わってきたが、21年以降は国内事業でも手腕を発揮。

ウーケ 花畑佳史社長 パックごはん、第4工場が来春本格稼働 国内外に新規拡大増やす

即席麺・即席食品
利便性と品質向上により、年々市場を拡大するパックごはん。最近はコメ価格高騰の影響や防災食への利用増加が相まって、需要はさらに伸びている。

明星食品 新提案「麺の明星 主食麺宣言！」 4つの軸の袋麺アレンジで食事性アップ

即席麺・即席食品
明星食品は、こだわりの麺技術で開発した商品ラインアップを全面に押し出し、新たに「麺の明星 主食麺宣言！」と銘打ったプロモーションを大々的に展開している。

イチビキ 中村拓也社長 豆みそ・たまりNo.1の矜持を 人口減睨み業務用・海外強化

調味料・カレー類
安永元年（1772年）創業の醸造・食品メーカー、イチビキ。今年6月20日付で同社社長に就いた中村拓也氏は、98年入社。

「大豆ミート」対談 マルコメ・日本製鋼所 次世代型食品へ課題と提言

PBF
健康志向が高まり、プラントベースフード（PBF）にも関心が集まる中、2023年9月に大豆ミートメーカー５社が発起人となり、「日本大豆ミート協会」が設立された。

© Copyright - Shokuhin Shinbun-sha

サイト運営者情報 特定商取引法 利用規約 プライバシーポリシー 推奨環境 お問い合わせ

〈持続可能性追求するアイルランドの食料生産〉シーフード編①大西洋の自然が育む恵み 海洋資源の保護に重点

〈持続可能性追求するアイルランドの食料生産〉シーフード編①大西洋の自然が育む恵み 海洋資源の保護に重点