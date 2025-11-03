秋の叙勲 多数の業界人に栄誉

政府は令和7年秋の叙勲を発表した。本紙関係の受章者は次の通り(敬称略)。

農林水産省関係

▽旭日中綬章＝根岸孝成（元・ヤクルト本社社長）▽旭日小綬章＝西村久（元・全国油菓工業協同組合理事長）、野呂剛弘（元・全国納豆協同組合連合会会長）▽旭日双光章＝有馬英一（元・兵庫県珍味商工協同組合理事長）、大八木修（京都府米穀小売商業組合理事長）、鈴鹿且久（京都府菓子工業組合副理事長）、長濱德勝（元・沖縄ハム総合食品社長、元・日本ハム・ソーセージ工業協同組合沖縄支部支部長）、松下正雄（元・大阪府漬物事業協同組合理事長）、森下康弘（京都府茶協同組合理事長）▽瑞宝中綬章＝堀江武（元・農業・食品産業技術総合研究機構理事長京都大学名誉教授）

経済産業省関係

▽旭日重光章＝亀井淳（元・イトーヨーカ堂社長）、平田正（元・協和発酵工業社長）▽旭日小綬章＝牛窪啓詞（愛工舎製作所会長、元・蕨商工会議所会頭）、（坪水醸造代表取締役、元・鹿屋商工会議所会頭）、真鍋和三郎（天真社長、元・阿波池田商工会議所会頭）▽旭日双光章＝木村泰造（木村水産取締役相談役、元・彦根商工会議所副会頭）▽旭日単光章＝安藤芳彦（一丸ファルコス社長）

財務省関係

▽旭日小綬章＝内田博美（宮城県小売酒販組合連合会会長）、喜多良道（喜多酒造社長、元・滋賀県酒造組合会長）、山野久幸（山野酒造社長、大阪府酒造組合理事長）、山本博（ソルト関西社長、全国塩元売協会会長、塩元売協同組合理事長、全国塩業懇話会会長）▽旭日双光章＝佐藤和慶（神奈川県小売酒販組合連合会会長）、三井一馬（山梨県小売酒販組合連合会会長）▽瑞宝中綬章＝名賀石衛（元・日本洋酒輸入協会専務理事、元・名古屋国税不服審判所長）▽瑞宝小綬章＝後藤邦康（元・大阪国税局課税第二部鑑定官室長）、中村由夫（日本洋酒酒造組合常務理事、元・新潟税務署長）、福田整（元・東京国税局課税第二部鑑定官室長）

厚生労働省関係

▽旭日重光章＝樋口達夫（元・大塚製薬社長）▽旭日双光章＝佐藤友重（日本調理師会副会長）、塚本民雄（元・秋田県食品衛生協会副会長）、濵田勉（全日本司厨士協会副会長）