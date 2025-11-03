18.5 C
Tokyo
16.5 C
Osaka
2025 / 11 / 03 月曜日
English
キーワードを入力

公開順記事 |特集記事一覧 |トップニュース |インタビュー |ひと言 | 卸・食品卸 | 飲料 | ビール類・RTD | 日本酒・焼酎 | ワイン・リキュール | 乳製品 | 調味料 | 菓子 | 乾麺 | 乾物 | コーヒー | お茶 | 大豆加工品 | 健康食品 | 冷凍食品 | チルド | 漬物 | 人事 | 加工食品 | アイスクリーム | はちみつ | | 砂糖 | 製粉 | 油脂 | 食肉 | 野菜 | 水産 | 米・穀物 | 穀類・雑穀 | レトルト食品 | 缶詰・瓶詰 | 即席食品 | 即席麺 | 外食 | 企業活動 | イベント | 介護食 | 機械・資材 | 物流 | 市況 | 防災 | 産学官連携 | 素材・新素材 | 惣菜・中食 | ふりかけ | コンビニ・ドラッグ・ディスカウント | 百貨店・量販店・食品スーパー | 植物性食品・代替肉製品 | 米粉・アレルギー対応 | ナッツ・ドライフルーツ | SDGs | 食育・児童乳幼児 | EC / DX | コラボ商品 | 人手不足 | 逆光線 | 注目商品 | 耳より情報 | ギャラリー | 料理人の娘

その他許認可・行政秋の褒章 多年の功労称える
〈持続可能性追求するアイルランドの食料生産〉シーフード編①大西洋の自然が育む恵み 海洋資源の保護に重点

秋の褒章 多年の功労称える

許認可・行政
株式会社食品新聞社 ロゴ

令和7年秋の褒章受章者が発表された。本紙関係の受章者は次の通り(敬称略)。

農林水産省関係

▽黄綬褒章＝古川明俊（古川農園社長）、松尾政敏（茶友社長）、丸小野光正（福岡大同青果社長）、吉野寅三（吉野製茶代表取締役）▽藍綬褒章＝近藤正樹（元・日本KFCホールディングス社長 元・日本フードサービス協会会長）、髙丸豊（全国水産物卸組合連合会副会長）、武田太郎（日本珈琲貿易会長、全日本コーヒー協会副会長）

財務省関係

▽黄綬褒章＝木田茂樹（ルミエール代表取締役）、海田耀市（カイダ代表取締役）、高橋勝（高橋商店社長）、根路銘修（那覇酒類販売社長）、升本正（升喜代表取締役）、松本敬（地酒や堺松直店主）、山本進彦（山本酒店店主）、吉田忠生（Art Liquor Japan代表取締役）、鈴木政幸（杜氏）▽藍綬褒章＝佐藤一良（鯉川酒造社長、山形県酒造組合会長）、田村源太郎（久米桜酒造社長、鳥取県酒造組合会長）、馬場第一郎（馬場酒造場社長、佐賀県酒造組合会長）、望月正隆（神沢川酒造場社長、静岡県酒造組合会長）、山邑太左衛門（櫻政宗社長、兵庫県酒造組合連合会会長）、渡部謙一（開当男山酒造醸造元、福島県酒造組合会長）、木名瀬好二（千葉県小売酒販組合連合会会長）、三橋敏弘（兵庫県小売酒販組合連合会会長）、手塚清明（元・石川県小売酒販組合連合会会長）、西田孝行（三重県小売酒販組合連合会会長）、星野哲也（静岡県小売酒販組合連合会会長）、松爲教輔（四国卸酒販組合理事長）、山中正一（滋賀県小売酒販組合連合会会長）

厚生労働省関係

▽黄綬褒章＝安藤勝広（三川屋会館本館中華料理長）、梶山浩司（東京綜合食品学園東京製菓学校校長）、川口泰弘（四季遊菜季寄社長）、黄村茂弘（四川料理「御馥」オーナーシェフ）、黒越勇（宮島レ・クロシェフ）、篠原伸明（欧風レストランSHINOHARAオーナーシェフ）、西沢勝治（とも栄菓舗代表取締役）、林雅彦（エルクレアフランス菓子ガトー・ド・ボワオーナーシェフ）、福田和正（湯免企画湯免観光ホテルゆめの郷総料理長）

関連記事

インタビュー特集

カゴメ次期社長 奥谷晴信氏 国内、新たな成長軸を模索 国際、M＆Aも視野に成長を

企業活動
カゴメの次期社長（2026年1月1日付）に内定した奥谷晴信現取締役常務執行役員（一部既報）。アジア事業カンパニーやグローバルコンシューマー事業部、国際事業本部などキャリアの多くを国際事業に携わってきたが、21年以降は国内事業でも手腕を発揮。

ウーケ 花畑佳史社長 パックごはん、第4工場が来春本格稼働 国内外に新規拡大増やす

即席麺・即席食品
利便性と品質向上により、年々市場を拡大するパックごはん。最近はコメ価格高騰の影響や防災食への利用増加が相まって、需要はさらに伸びている。

明星食品 新提案「麺の明星 主食麺宣言！」 4つの軸の袋麺アレンジで食事性アップ

即席麺・即席食品
明星食品は、こだわりの麺技術で開発した商品ラインアップを全面に押し出し、新たに「麺の明星 主食麺宣言！」と銘打ったプロモーションを大々的に展開している。

イチビキ 中村拓也社長 豆みそ・たまりNo.1の矜持を 人口減睨み業務用・海外強化

調味料・カレー類
安永元年（1772年）創業の醸造・食品メーカー、イチビキ。今年6月20日付で同社社長に就いた中村拓也氏は、98年入社。

「大豆ミート」対談 マルコメ・日本製鋼所 次世代型食品へ課題と提言

PBF
健康志向が高まり、プラントベースフード（PBF）にも関心が集まる中、2023年9月に大豆ミートメーカー５社が発起人となり、「日本大豆ミート協会」が設立された。

© Copyright - Shokuhin Shinbun-sha

サイト運営者情報 特定商取引法 利用規約 プライバシーポリシー 推奨環境 お問い合わせ

〈持続可能性追求するアイルランドの食料生産〉シーフード編①大西洋の自然が育む恵み 海洋資源の保護に重点

〈持続可能性追求するアイルランドの食料生産〉シーフード編①大西洋の自然が育む恵み 海洋資源の保護に重点