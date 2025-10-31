・塩サミット 塩と列島 多様な角度から ナイカイ野﨑会長も登壇

・ソルト・サイエンス研究財団 塩にまつわる先端技術 見る、作る、利用する

・三井物産 シャークベイ20年目に カーボンフリー塩の提供も

・東京ソルト 大江戸華砂糖 発売 製糖・宮崎商店とコラボ

・フードスタイルジャパン 赤穂あらなみ塩ら 新製品など訴求

・天塩 味噌づくり出張授業 中学校で100人超に

