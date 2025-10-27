市場規模2.3％増 記録的猛暑、物価高が追い風に

・値上げ後も物量減らず

・兵庫県手延素麺協同組合 三木秀敏理事長に聞く

