手延べ麺&乾麺特集

市場規模2.3％増　記録的猛暑、物価高が追い風に

・値上げ後も物量減らず
・兵庫県手延素麺協同組合　三木秀敏理事長に聞く

