日仏貿易「アルチェネロ」有機グルテンフリー・パスタ 今週末に都内で試食イベント

日仏貿易は10月25～26日の2日間、東京・青山の国連大学前広場で開かれるファーマーズマーケットで、イタリアのオーガニックブランド「アルチェネロ」有機グルテンフリー・パスタの試食体験イベントを開催する。

10月25日の世界パスタデーに合わせたイベント。「おいしいから、選ぶ－Gluten free pasta,the new choice」をテーマに、今秋発売の新商品も含めアルチェネロ有機グルテンフリー・パスタシリーズの魅力を紹介する。会場内ではイベント限定メニューを試食提供するほか、パスタやオリーブオイルやトマト製品など、アルチェネロ製品の物販も行う。

アルチェネロ有機グルテンフリー・パスタは、小麦を一切使わずに有機トウモロコシと有機米で作られたグルテンフリーのパスタ。通常のパスタと同様に調理ができ、もちもちとした食感と穀物のほのかな甘味が楽しめる。

ラインアップはスパゲティ、マカロニ、ペンネに加え、今秋からフジッリ、2.3㎜のスパゲットーニが加わりシリーズ5種類に拡充。好みに応じたメニューが楽しめ、アレルギーや体質によって小麦を控えている人だけでなく幅広い層から支持されている。SNSやテレビに取り上げられる機会も増えており、2024年出荷数量は前年比170％以上と伸長している。