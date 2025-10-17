コメ不足、防災食需要で利用急増 「日常食」へ販促強める

・味の素「白がゆ」に小容量品発売 小食な人の日常食に

・シマヤ 簡単手軽にぞうすいを 3ブランド拡売に力

・はくばく「暮らしのおかゆ」2ケタ増 グルメ粥を若年層に訴求

・ヒガシマル醤油「ちょっとぞうすい」に新需要 古米等の風味改善に

