即席麺特集

コメ不足、防災食需要で利用急増　「日常食」へ販促強める

・味の素「白がゆ」に小容量品発売　小食な人の日常食に
・シマヤ　簡単手軽にぞうすいを　3ブランド拡売に力
・はくばく「暮らしのおかゆ」2ケタ増　グルメ粥を若年層に訴求
・ヒガシマル醤油「ちょっとぞうすい」に新需要　古米等の風味改善に

