「アミノバイタル」など値上げ 味の素

味の素は、2026年1月1日納品分より、家庭用アミノ酸含有食品「アミノバイタル」「ノ・ミカタ」の一部製品の出荷価格を改定する。理由は原料価格の高騰に加え、包材費、加工賃の上昇など。値上げ幅は全体で約4～8％。

〈価格改定対象製品〉

◇「アミノバイタル」（計4品種）＝（アミノバイタルパーフェクトエネルギー・ゼリードリンク、アミノバイタルGOLD・ゼリードリンク、アミノバイタル アミノショット2種、パーフェクトエネルギー）

◇「ノ・ミカタ」（計2品種）＝「ノ・ミカタ」30本入箱、60本入箱