・脂肪を燃やして熱に変える褐色脂肪細胞は加齢とともに減少 褐色脂肪細胞の代替となりうるコーヒー由来トリゴネリン UCCが発信

・伝えたいのは食物繊維の量が一般的な豆乳よりも非常に多い点 おからを取り除かず大豆をそのまま粉末にした「スゴイダイズ」刷新 大塚食品

・沖縄コーヒーをハワイコナコーヒーのようなお土産にする 「20年、30年と続けることが我々の責務」ネスレ日本の深谷社長が決意

