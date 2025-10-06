飲料TODAY

・脂肪を燃やして熱に変える褐色脂肪細胞は加齢とともに減少　褐色脂肪細胞の代替となりうるコーヒー由来トリゴネリン　UCCが発信
・伝えたいのは食物繊維の量が一般的な豆乳よりも非常に多い点　おからを取り除かず大豆をそのまま粉末にした「スゴイダイズ」刷新　大塚食品
・沖縄コーヒーをハワイコナコーヒーのようなお土産にする　「20年、30年と続けることが我々の責務」ネスレ日本の深谷社長が決意

