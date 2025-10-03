〈これで売れました！〉太子食品工業「東北そだち中粒40g×3」 地元密着戦略が奏功

16年ぶりにブランド刷新した納豆。東北産大豆使用、地元工場製造の地産地消型商品とし、パッケージも一新。CM・販促も強化し、納豆の好調で前年比200％と急伸。地元密着を打ち出す戦略が奏功した。

