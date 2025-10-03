みその魅力を世界に ひかり味噌、欧州の食品見本市に出展 有機商品など紹介

ひかり味噌は10月4日から8日までドイツのケルンで開かれる欧州最大級の食品見本市「ANUGA2025」に出展する。日本の伝統食品であるみその魅力を世界に向けて発信する。

出展ブースは「JAPAN PAVILION」内と「Anuga Organic」エリア内の2か所。前者のブースではヨーロッパ向けのみそと即席みそ汁を中心に幅広い商品を出品する。後者のブースではヨーロッパ向けのオーガニック商品である7種類のみそと液状みそを出品する。