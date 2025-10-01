イオン「トップバリュ」60品値下げ　10月1日から

イオンは9月30日、10月1日からイオン・イオンスタイル・マックスバリュなど全国約1万店舗でプライベートブランド「トップバリュ」60品目を値下げすると発表した。

「トップバリュ」商品の値下げ今年入り、4月に続き今年2度目。4月には75品目を対象に実施した。

消費者の価格感度の高まりによる食品の需要低迷を背景にした「トップバリュ」価格戦略強化の一環とみられる。

家計の節約志向は依然として強いままであるとの見立ての下、“少しでも支出を抑えたいが、日々の生活は充実させたい” ニーズに対応する。