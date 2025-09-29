〈これで売れました！〉村上農園「ブロッコリースーパースプラウト」 健康価値の浸透で販売好調

発芽野菜のトップメーカーによる高成分野菜。有用成分「スルフォラファン」と「超硫黄分子」を豊富に含む。多くの研究論文が報告されており、健康面の価値が一般消費者にも浸透しつつある。

