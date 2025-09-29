「ネルノダ睡眠＋疲労感ケア」 睡眠の質向上や一時的な疲労感に ハウスウェルネスフーズ

ハウスウェルネスフーズは、GABAを配合した機能性表示食品「ネルノダ」を「ネルノダ睡眠＋疲労感ケア」にリニューアルし、9月29日から全国で順次発売する。

従来訴求してきたGABAによる「睡眠の質（眠りの深さ、スッキリした目覚め）の向上をサポート」する機能性に加えて、「仕事や勉強などによる一時的な疲労感を緩和」する機能性も大きく訴求し、睡眠の質や一時的な疲労感が気になる人をサポートする。

同社は今回、「一時的な疲労感の緩和」の機能性を大きく訴求するのに合わせて成分、味わい、デザインをリニューアルした。100㎖、税別参考小売価格238円。

成分については、毎日の活動を支える栄養素の一つであるビタミンB1を新たに配合。味わいについては、従来のすっきりしたオレンジ味から、寝る前に落ち着いた気分になれそうなオレンジ味（無果汁）に改良した。

デザインについては、「睡眠＋疲労感ケア」を大きく表示し、忙しい毎日を過ごす人にも瞬時に伝わるようにした。また、夜空をイメージした濃紺と星や月のイラストで、寝る前にやすらげるようなデザインにした。

主なターゲットは日頃から睡眠の質を意識し、一時的な疲労感を感じがちな働く30～40代の人。現在、10月22日までenza対応ゲーム「アイドルマスター シャイニーズカラーズ」に登場する「白瀬咲耶」「桑山千雪」「鈴木羽那」の3人をネルノダアンバサダーとして起用したキャンペーンを実施している。