塩版

・子育て世代へのアピール　団体の垣根越え協力
・特塩協　こどもの国でサンプリング　公取協、くらしおも参加
・塩と暮らしを結ぶ運動　立川子育て教育フェア　3回目の出店　特塩協も協力
・日本海水　讃岐バイオマス発電所　26年度着工　28年度運開へ
・天塩　粗・焼 土鍋で2種類　おから味噌講座で塩づくり

