岩下食品、秋の新商品4品を発売 マイルドな新生姜、らっきょうキムチ、ゆず香る季節限定品

「岩下の新生姜」で知られる岩下食品はこのほど、秋の新商品を発売した。生姜を初めて口にする人でも楽しめるマイルドタイプや、辛味を効かせた個性派商品、さらに季節限定のゆず風味を加えた漬物など、幅広いラインナップを揃えた。

主力の「岩下の新生姜」シリーズからは、新たに「スライスマイルド」が登場。酸味を抑え、ほんのり甘口に仕上げた味わいが特徴で、辛味が苦手な人でも食べやすい。常温で120日間保存可能という利便性も備え、サラダや冷や奴など幅広いアレンジに活用できる。税込200円。

一方、刺激を求める層に向けては「岩下のらっきょうキムチ」を発売。キムチの根強い人気を背景に、量販店の漬物売場では珍しい“キムチ味”をラインアップに加えた国産らっきょうのシャキシャキ感に、かつお節の旨味とピリ辛のヤンニョムを組み合わせた。ご飯や酒の肴はもちろん、トッピング食材としても存在感を放つ。税込430円。

さらに、秋冬の期間限定品として「岩下のゆず大根」と「岩下のゆずなます」も登場。爽やかなゆずの香りをまとった大根漬や、紅白の彩りが映えるなますは、季節の食卓や年末年始の祝い膳に相応しい商品となっている。税込270円。販売は来年1月末まで。

いずれの商品も全国の量販店に加え、「岩下の新生姜ミュージアム」や公式オンラインショップで購入できる。岩下食品では「定番の魅力を守りながら、新しい提案で食卓を楽しく彩りたい」としており、この秋冬も幅広い層への浸透を狙う。