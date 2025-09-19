〈こだわりのヒミツ〉菊水「かんたん韓コック 赤スンドゥブうどん」 鍋・皿いらずの簡単調理

アルミ鍋に、北海道産小麦100％の細うどん、白みそと魚介ベースのピリ辛スープ、レトルトあさり入り。豆腐など好みの具材を加えて煮込むだけで、手軽に楽しめる。常温保存可能、賞味期限90日。

