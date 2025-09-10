サッポロ黒ラベル「大人エレベーター」新CMに川上未映子さん 対話通じ世界観伝える

小説家の川上未映子さんが出演する「サッポロ生ビール黒ラベル」のTVCM「大人エレベーター」シリーズの第48弾が9月8日から全国で放映中だ。

大人を代表して登場した、49歳の川上さん。妻夫木聡さんとの本音の会話を通じて、ブランドが掲げる「大人の☆生。」の世界観を表現。若い世代に新たな気づきを生み、幅広い「大人」の顧客の共感獲得を狙う。

CMは全3篇。「優しさと嘘篇」＝動画＝では、妻夫木さんの「優しさとは？」という問いに対し、川上さんは柔らかな表情で「本当の優しさは、優しくされたことに気づかないかもね。それぐらいささやかなもの」と語る。その言葉を噛みしめるように、何度も深くうなずく妻夫木さん。

「嘘は必要ですか？」という問いには「必要だと思います。真実だけだったら輝きを持たない。」と力強く答えた。「優しさ」と「嘘」について深く考えるきっかけとなるCM作品だ。

TVCMに登場する、黒ラベルとの相性が抜群のおつまみを紹介する動画コンテンツ「つまみエレベーター」をCLUB黒ラベルサイト内で公開中。今回新たに「大人エレベーター」シリーズ第48弾に登場する“新感覚 燻製くるみの甘辛ピザ”を紹介している。

「つまみエレベーター」特設サイト(CLUB黒ラベルサイト内)

https://c-kurolabel.jp/tsumami_ev/