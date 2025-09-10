アイスクリーム・リポート

・8月市況3％減　猛暑も前年下回る　天候不順や“暑すぎ”影響か
・秋冬アイスで戦略強化　定番進化や限定品で需要喚起

