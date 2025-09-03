車内で「日清焼そばU.F.O.」堪能 新幹線「ソースエクスプレス」 シュールなCM再現

日清食品は、東海旅客鉄道（JR東海）の協力を得て、新幹線の車内でカップ焼そばを堪能する「日清焼そばU.F.O.ソースエクスプレス」を8月23日に運行した。

人気の動画チャンネル「そろ谷のアニメっち」とのコラボで話題になったテレビCM（2024年）のシュールな光景を再現したもの。1車両を丸ごと貸し切り、参加者は特別にデザインされた空間の中で香り高いソースが特長の「日清焼そばU.F.O.」を思う存分に味わった。

運行区間は東京駅から新大阪駅。当日は乗客全員による「出発！」の掛け声でスタートした後、「U.F.O.ぶっ濃いクイズ企画」を実施。「ブランド名の意味」「発売年」「麺重量」などの基礎知識から、「湯切り穴の数」「話題になったアレンジレシピ」「過去に発売されたことがない商品」などの難問も出題され大いに盛り上がった。正解数の上位者に「日清焼そばU.F.O.」をプレゼント。

次いで参加者お待ちかねの実食タイム。テレビCMの販売員をイメージしたスタッフが登場して盛り上げ、出来たての「日清焼そばU.F.O.」を次々に提供した。車内は香ばしいソースの香りに包まれながら参加者の笑顔があふれた。食べ終わった後は「U.F.O.」とコラボした特別デザインの花王「リセッシュ除菌EX ワイドジェット ストロング」で消臭。車内に充満していたソースの香りはきれいさっぱりとなくなり、乗客は消臭効果に驚いた。

終了後、参加者には「U.F.O.」デザインのきっぷケース、オリジナルTシャツなどをプレゼント。「こんな新幹線は初めて」「一生忘れられない体験になった」などの声が寄せられた。