紀文食品 練り製品から“SURIMI”へ 「The SURIMI」を旗艦商品に

・ロック・フィールド「RF1」とコラボ
・技術革新でふっくら食感
・若年層、新メニューに期待感
・トリンドル玲奈さんとトークショー

・おせち予約開始 コスパ、贅沢に二極化 カジュアルさ求める声も

