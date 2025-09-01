〈これで売れました！〉赤城乳業「セルフクラッシュ チョコミント」 体験型アイスが急成長

カップ内のリング状チョコを揉んで砕く体験型アイス。22年の発売以降、売上は4倍超に成長。チョコの厚みを増すなどリニューアルも奏功し堅調。秋以降はパッケージや名称変更で特徴を訴求。

