・ソルト・サイエンス研究財団 第37回助成研究発表会 食品科学ほか60件超 高効率製塩法の検討も

・たばこと塩の博物館 夏休み塩の学習室 テーマは海と塩 「見かた」増やす楽しみ伝える

・SKWイーストアジア 応募の6割が初購入 アルペンザルツ 初のマストバイキャンペーン

・天塩 自社スタジオで需要喚起 月末に塩づくり教室も

特集記事タイトル一覧はこちら→

＊当記事は電子版でも閲覧できます。詳しくは下記より。