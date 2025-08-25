三菱食品　ビジネスパートナーミーティング2025

・加速する事業環境変化への打ち手 ～三菱食品マーケティングレポートより～ 京谷裕社長

・DDマーケティング 生活者の認知から購買をつなぐ 需要創造基盤「コーバイコネクト」

・海外事業～日本食の新たな市場創造への挑戦～

特集記事タイトル一覧はこちら→

＊当記事は電子版でも閲覧できます。詳しくは下記より。